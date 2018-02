Vías de desbloqueo

Los letrados del Parlament ya tienen listo el informe sobre los plazos de la investidura , peropara entregarlo porque este jueves el presidente de la cámara,, se encuentra en Madrid visitando a los presos soberanistas en la cárcel.Fuentes parlamentarias lo han explicado así a Europa Press, y han detallado que los letrados tienen previsto entregar el informe el viernes tanto a Torrent como alde la Mesa del Parlament.El informe iba a entregarse el pasado martes, pero su contenido ha despertado, que han estado elaborando varias versiones hasta alcanzar una definitiva firmada por el secretario general del Parlament,El documento se había encargado al letrado mayor,, pero el texto que redactó inicialmentey se optó por reformularlo a través de otros letrados.Todos los juristas —también Bayona— coinciden en que no ha habido una investidura fallida y que, por lo tanto,de dos meses que la ley fija como plazo para investir a un candidato antes de una convocatoria automática de elecciones.Si bien los juristas están alineados en la tesis de que el tiempo no corre,en si es necesario señalar a Torrent comode desbloquear la situación para que no se eternice. Bayona era partidario de señalar vías de desbloqueo y así lo plasmó en su primer informe, pero otros juristas no están de acuerdo y habían exigido ser menos explícitos.Entre las vías de desbloqueo que se proponían inicialmente figuraba la de abrir una nueva ronda de contactos con los grupos para proponer aque no sea Carles Puigdemont, o bien comunicar al pleno que no hay otro candidato posible yAntes de ello, también se planteaba esperar a que el Tribunal Constitucional (TC)del Parlament en relación a la investidura de Carles Puigdemont, un plazo que se prevé que se dilate varias semanas.