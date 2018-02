Compromís denuncia a la Fiscalía a siete ayuntamientos por incumplir la Ley de la Memoria Histórica

Compromís ha interpuesto denuncias contra los ayuntamientos de Ocaña (Toledo), Serratella (Castellón), Pajares de Laguna (Salamanca), Rionegro del Puente (Zamora), La Roda (Albacete), Nalvalmoral de la Mata (Cáceres) y Tórtoles (Ávila), en las fiscalías provinciales correspondientes, al no considerar elde sus respectivos callejeros, lo que desde Compromís entienden que supone incumplir la Ley de la Memoria Histórica.Según informa Compromís, las denuncias han sido presentadas para que "en caso que la Fiscalía no abra diligencias", "" se interpongan directamente querellas en los juzgados ordinarios."Esta es una primera tanda, que nos servirá también paraa actuar en estos casos, qué argumentos nos dan y qué vías toman. La ley, si está en vigor se ha de cumplir en todos sus extremos y ha existido tiempo suficiente para poder cumplirla", apunta el senador valenciano.El año pasado, Compromís se puso en contacto a través del Senado con más de 2.000 municipios que cuentan con calles con nombres relativos al franquismo, en una campaña iniciada por Mulet por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. A finales de año, informó dea la misiva del Senado a pesar de haber superado el tiempo dado por la institución. A todos ellos se les volvió a requerir la documentación, como paso previo a emprender acciones legales.El partido valenciano explica que llevará ante la Justicia tanto a los ayuntamientos que no contestan, por un posible delito de desobediencia, como a los que no cumplen con la ley,"También aquellos casos en los que se hao no se ha hecho caso a los requerimientos, se van a llevar ante la justicia", ha indicado Mulet.De hecho, uno de los siete municipios denunciados es el de, cuyo alcalde envió una carta con numerosos insultos hacia el presidente del Senado, Pío García-Escudero, a la propia formación de Compromís y contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La Cámara Alta ha denunciado igualmente al alcalde.