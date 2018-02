Directo | Pablo Iglesias: "Es una vergüenza que Camps se pasee en coches deportivos y los 'Jordis' sigan en prisión"

info Libre

Els aniquiladors de l'estat de dret volen que els catalans agafem el camí de l'esquerra perquè és el més "normal". El #21D la majoria vam optar per l'altre travessa, encara que el futur republicà més immediat sigui llarg, dur i complicat. pic.twitter.com/oxUQNJqwvc — Carles Puigdemont (@KRLS) 9 de febrero de 2018

Los letrados del Parlament tienen previsto este viernes entregar a la Mesa el informe sobre los. Los juristas informarán al presidente de la Cámara una vez que este ha regresado a Cataluña tras visitar este jueves a los presos soberanistas en las prisiones de Soto del Real y de Estremera.Sigue enel minuto a minuto sobre Cataluña:ha salido este viernes en defensa de la vía independentista, "aunque el futuro republicano más inmediato sea largo, duro y complicado". En un mensaje en Twitter, Puigdemont ha adjuntado la imagen de una viñeta que muestra una bifurcación en la que una muchedumbre toma la vía de la izquierda, que lleva a "respuestas simples pero erróneas", mientras que sólo unos pocos escogen el camino tortuoso a mano derecha, que conduce a "respuestas complejas pero correctas".Loshan expuesto este viernes que la cuenta atrás depara investir un president de la Generalitat no se ha activado, después de que la semana pasada se suspendiera el pleno de investidura. Lo exponen en un informe que han entregado este viernes a los miembros de la Mesa del Parlament, recogido por Europa Press, que también asegura que corresponde al presidente de la Cámara, Roger Torrent, "el inicio de esta cuenta atrás y lo puede hacer de varias maneras. El informe ha generado diferencias entre los letrados del Parlament hasta el punto que solo esta firmado por el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y no por el letrado mayor,, como es habitual. [Ampliación] El presidente de Ómnium Cultural,, aseguró ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que el autor del tuit en el que se pedía a la gente que frenara a la Guardia Civil esdel equipo de Comunicación de la asociación independentista. Ante las preguntas que le formuló el fiscal en su declaración del pasado 11 de enero, Cuixart dice que ese llamamiento era "una barbaridad" y alega que el director general lo frenó y que "sólo" se había enviado a 9.000 personas de su base de datos. [Ampliación] El PSC ha llevado este viernes al registro de la Cámara un escrito dirigido a la Mesa del Parlament en el que pide que sede constituir la Comisión del Reglamento de forma inminente y antes de que tenga lugar la investidura de un presidente. La iniciativa de los socialistas, recogida por Europa Press, expone que la Comisión del Reglamento—artículo 60 del reglamento— y que, por lo tanto, no puede constituirse hasta después de que la Cámara invista a un presidente y se haya formado un Govern.El secretario general de Podemos,, considera "que Camps se pasee en coches deportivos y ellos [los Jordis] sigan en prisión". Así se ha pronunciado Iglesias en una entrevista en TVE , que también ha criticado la vía unilateral de los soberanistas y ha reconocido los malos resultados de su formación en las últimas elecciones.Los letrados del Parlament catalán ya tienen listo el informe sobre los plazos de la investidura y tienen previsto entregárselo este viernes al presidente de la cámara, Roger Torrent , y al resto de miembros de la Mesa, según han explicado fuentes parlamentarias. El informe, pero su contenido ha despertado diferencias entre los letrados, que han estado elaborando varias versiones hasta alcanzar una definitiva firmada por el secretario general del Parlament, Xavier Muro.