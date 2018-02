El Ejecutivo amplía la prisión permanente revisable a secuestros que acaban en muerte y violaciones en serie

Principal aval, la voluntad de los ciudadanos

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el proyecto de ley con el que propone ampliar los delitos penados con prisión permanente revisable. En concreto,: asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle y muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos, informa Europa Press.Así lo anunció este viernes en rueda de prensa el ministro de Justicia , Rafael Catalá, quien justificó esta decisión porque existe "una demanda social", al tiempo que descartó que el EjecutivoEl ministro recordó que la pena de prisión permanente revisable se introdujo en la legislación española en 2015, pero que entonces el Gobierno fue "prudente" y–asesinato de menor de 16 años o persona especialmente vulnerable; asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; asesinato cometido por miembro de organización criminal; asesinato múltiple; asesinato terrorista; homicidio del jefe del Estado o heredero; homicidio de jefes de Estado extranjeros; y genocidio o crímenes de lesa humanidad–.Ahora, el Gobierno opina que, además de los "avales jurídicos y legales", tiene el "principal aval", que es la. "En las encuestas, la opinión pública reiteradamente ha puesto de manifiesto que considera razonable que en Código Penal exista una pena así para los delitos más graves", explicó, al tiempo que remarcó que en este apoyo hay una "cierta identidad ideológica de los votantes" de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.Además, recordó que la mayoría de países europeos incluye la pena de prisión permanente revisable en su ordenamiento jurídico , con gobiernos de distinto color político. "Es una cuestión muy consolidada y no conozco ningún gobierno que se esté planteando la revisión", manifestó."Se trata de avanzar y atender la demanda social y la experiencia acreditada tanto en el ámbito nacional como en el internacional", apuntó Catalá, quien insistióvarias veces en que los nuevos supuestos sonA la pregunta de si ve posible aprobar el proyecto de ley, ya que otros partidos han mostrado sus reservas sobre este asunto, el ministro se limitó a señalar que ya se verá lo que sucede durante la tramitación parlamentaria, pero volvió a recordar que la prisión permanente revisable existe en toda Europa salvo en Croacia y Portugal."Confiamos en, en que los grupos políticos ejerzamos la función esencial que tenemos, que es la representación de los ciudadanos. Si el 80% de la población considera que debe existir esta pena, ¿cómo van a estar los grupos tan alejados del sentir social? Las leyes deben parecerse a la sociedad lo máximo posible y es lo que intentamos, legislando también cerca de las víctimas del delito", explicó.Además, subrayó que "no ha sido el Gobierno quien ha puesto encima de la mesa" el debate de ampliar la prisión permanente revisable, sino "los grupos que han propuesto su derogación directa para volver a convertir a España en una isla en Europa". Por eso, negó una vez más que el Ejecutivo haya aprobado este proyecto de leyA la pregunta de si el nuevo supuesto de asesinato con obstrucción para recuperar el cadáver podría aplicarse en el caso de Marta del Castillo, el ministro recordó que en el ordenamiento jurídico "no existe retroactividad" y, por lo tanto, los cinco casos nuevos de prisión permanente revisable se aplicaría en futuros casos,