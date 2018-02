El juez interpeló a Sànchez citándole sus arengas cuando negaba el acoso a la comisión judicial durante el asedio a la Conselleria de Economia

"Que no se vaya nadie"

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena interpeló al actual diputado de Junts per Catalunya y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC)durante laque éste prestó el pasado 11 de enero como investigado en la causa del procés.Según se desprende de los audios de la declaración, a los que ha tenido acceso Europa Press, el juez intervino en el interrogatorioque el propio Sánchez profirió a los concentrados frente la Conselleria de Economía el pasado 20 de septiembre, después de que éste negara reiteradamente que la protesta hubiera tenido un carácter mayoritariamente violento o persiguieran impedir los registros judiciales que allí se desarrollaban.A preguntas de la Fiscalía, Sènchez recalcó una y otra vez que lascuando realizaron la convocatoria fueron "ingenuas" —se esperaba que acudieran unas 2.000 personas y lo hicieron más de 40.000—, si bien salvo por daños sufridos por vehículos de la guardia civil y por grupos minoritariossino de protesta incluso festiva, pues incluso tocaron varios grupos musicales. Añadió que "en ningún caso se buscaba sedición ni rebeldía".Cuando la declaración sobre este asunto se acercaba a los cincuenta minutos de duracióndel fiscal para recordar a Sànchez que obran en el procedimiento varios vídeos en los que puede verse cómo a lo largo de esa jornada él se dirigió a la multitud en los siguientes términos: "Delante de esto, ni Rajoy ni el Estado Español ni el Constitucional nos podrán parar", "que no se vaya nadie, tenemos una noche larga" o "he venido aquí porque tenemos un objetivo, que es el 1 de Octubre".Llarena le pregunta si no cree que dichos mandamientos van dirigidos ay del propio Tribunal Constitucional, a lo que Sànchez contesta insistiendo en que son expresiones del tipo que se usan cuando uno se dirige a una multitud y que su intención no era amedrentar.El juez también se interesó por el hecho de que Sànchez anunciara en ese mismo momento una concentración al día siguiente en el Arco del Triunfo, a lo que Sànchez contestó que se optó por dicha movilización dado que la gente concentrada frente a la Conselleria no quería marcharse. "Si hubiéramos querido impedir la actuación judicial hubiéramos hecho una, era una manifestación para protestar y en su mayor parte pacífica", insistió Sànchez en dicho momento.Advertido por Llarena en que la concentración anunciada para el 21 de septiembre se realizaba frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ), Sànchez respondió que la razón del lugar elegido no era esa, sino la presencia en dicha plaza de laSeguidamente el fiscal se interesa de nuevo por la intención de la frase de "que, será una noche larga e intensa", a lo que Sánchez responde que "en Cataluña la noche se acaba a las doce de la noche" después de le llama de otra manera, y que esa era la hora en la que estaba previsto desconvocar la movilización."Fuimos ingenuos, hubo comportamientos ilícitos pero de ahí no se puede desprender que queramos (...)para hacer caer a las instituciones del Estado", insiste, para reconocer poco después que él y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, acabaron subiéndose a uno de los vehículos cuatro por cuatro de la Guardia Civil que quedaron destrozados, si bien porque era el único lugar que permitía que la gente les viera para pedirles que la protesta finalizara.En otro momento de la declaración, y ante la insistencia del fiscal sobre si era consciente del carácter violento de la protesta, Sànchez reconoce haber realizado una llamada al que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis, ya sobre las diez de la noche, porque se produjocuando los agentes intentaron acceder al grueso de la manifestación y algunos manifestantes se opusieron formando una barrera., insiste el fiscal, a lo que Sánchez responde que se trató "de un acto de resistencia no violenta pero que tiene una conducta firme", y que tras lo ocurrido deciden desconvocar la protesta, que estaba previsto que finalizara a las 00.00 horas.Otro de los momentos de tensión según Sànchez fue cuando él comunicó al teniente de la Guardia Civil presente en el lugar que entre lospoliciales se contaba la rotura de un cristal y éste le contestó: "Jordi, tenemos un problema,".A partir de ahí el agente sugirió retirar en dicho momento los cuatro por cuatro dañados si bien Sánchez le señaló quepara facilitarlo dada la gran cantidad de gente en el lugar, si bien insistió ante el juez que quienes se subían a los coches, más que manifestantes, eran periodistas y reporteros gráficos.Además, negó haber conocido hasta el día siguiente que la secretaria judicial tuvo que, camuflada entre el público que salía de un teatro cercano. Nadie, según él, ni de la comisión judicial ni de la Guardia Civil le advirtió que los integrantes de dicha comisión pretendían salir de la Consejería y no podían debido a la protesta.