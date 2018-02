El desalojo de los neonazis de Hogar Social queda aplazado tras el desafío de los okupas

Previsto para las 9.30

"La Constitución es un papel mojado"

"Gracias a nosotros mucha gente tiene casa y trabajo"

El desalojo dede su sede okupada en las antiguas oficinas de Banco Madrid haante la resistencia ejercida por los miembros de la organización de ultraderecha y la posibilidad de que se generaraentre los agentes de Policía y éstos.Finalmente, la comisión judicial encargada del lanzamiento, pese a contar con todos los requisitos para ejecutar el desalojo, ha decidido. El abogado de Hogar Social Madrid, sin embargo, ha defendido que todo se ha parado por unen la notificación.La portavoz de Hogar Social Madrid, Melisa Ruiz, ha mostrado su satisfacción por esta decisión, aunque también su preocupación porque espera que el siguiente intento de desalojo se produzca, cuando les pille de imprevisto y sin movilización.El grupo neonazi Hogar Social Madrid tenía la orden deeste viernes antes de las 09.30 horas la, situada en la Plaza de Margaret Thatcher de la capital,desde el pasado 23 de abril del año pasado.La comisión judicial responsable del desalojo de Hogar Social Madrid ha llegado pasadas la hora fijada 9.30 horas a la sede okupada para proceder al desalojo. De esta forma, losestán notificando a los responsables de Hogar Social la ejecutoria del desalojo, aunque el abogado de la organización defiende quenada hasta el momento. El desalojo, sin embargo, sigue adelante.Simpatizantes de Hogar Social han formado una cadena humana frente a la sede para, con banderas de España y de la formación. Todo ello con cánticos como "obrero y español" o "ayudas sociales para los nacionales". Hasta el lugar, en plena plaza Margaret Thatcher, ha llegadosde la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional.Así lo acordó elde Madrid en un escrito, fechado a 22 de enero y recogido por Europa Press, donde la secretaría del Juzgado comunica a la organización la diligencia abierta por lanzamiento. El colectivo no ha mostrado intención dejudicial.A través de sus redes sociales , Hogar Social ha convocado a todo aquel que lo desee una hora antes de la fecha límite del desalojo frente a su sede., rezan en un mensaje, acompañado de la foto de un anciano al que ayudan a bajar unas escaleras.Cuando se hizo público su desalojo, Hogar Social detalló a través de un comunicado que el edificio de Banco Madrid, que anteriormente albergaba "una central de blanqueo de capitales", se ha convertido "gracias al esfuerzo, trabajo y cariño, en unque se encontraban en la calle".Por otra parte, Hogar Social defendió que la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción Nº34 de Madrid, la Audiencia Provincial y otras instituciones "de que familias, personas mayores, niños y gente honrada acaben en la calle".El colectivo también, asegurando que "es un mero papel mojado, donde algunos artículos tienen valor y, otros tantos fundamentales no".pese a todo y todos, para que no haya ni un solo español sin casa, ni un solo español sin comida, ni un solo español víctima de quienes ven en la política una execrable garantía económica y no una dedicación total al servicio del bien común para nuestra gente", finalizaron.Asimismo, desde Hogar Social aseguraron sentirseque se encuentran en este edificio, "principalmente, dos menores de edad de 13 y 15 años, así como de un señor mayor de 81 años que, tras toda una vida trabajando, ha sido abandonado por el Estado".Además, el colectivo también hizo referencia a varias personas de 65 años y dos personas con minusvalía. "Gracias a Hogar Social tienen un trabajo y una cama que les permite poder rendir laboralmente y salir de ese pozo del que ninguna institución pública intentó rescatarles", señalaron.