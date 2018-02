Podemos abre una colecta en Jaén para ayudar al joven condenado por un fotomontaje de un cristo

Podemos en Jaén ha abierto unapara ayudar a pagar la multa de 480 euros al joven de 24 años que ha sido esta misma semana condenado por el juzgado de lo Penal número 1 de Jaén como autor de un delito contra los sentimientos religiosos por subir a las redes sociales un fotomontaje del Cristo de la Amargura , popularmente conocido en la Semana Santa de Jaén como El Despojado. En dicho montaje el rostro de la imagen religiosa fue sustituido por el del acusado.“Estoy muy contento con todo el mundo que me está apoyando. Me estoy dando cuenta de que lo que me ha pasado es una barbaridad”, sostiene Daniel, en declaraciones a Diario Jaén . Reitera que no tiene dinero para pagar la multa. “Me han escrito muchas personas que quieren ayudarme económicamente. Estoy muy agradecido por todo”, explica. Y añade: “Lo que me gustaría es que alguien me pudiera dar un trabajo. Me quedany, después, me voy al paro. Es lo mejor que me podría pasar después de todo esto”.El padre de Daniel es oficial de primera en la construcción, aunque lleva tiempo en el desempleo. Su madre tampoco tiene un empleo fijo: “La multa es un palo para mi familia”, concluye.La formación morada de la capital jiennense ha reprobado la sentencia en un comunicado y ha apuntado que con "la ley mordaza, aprobada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, vemos como twitteros, raperos entre otros, se ven acusados por la fiscalía y condenados por la judicatura por, en diferentes formatos".Para Podemos, la multa es "totalmente vergonzosa" y lleva a la ciudadanía "a un estado de inseguridad donde". En este sentido, apuntan que "parece que Torquemada ha resucitado, y que volvemos a tiempos de Inquisición".Por eso, además de mostrar su "total solidaridad" con el joven, se ha acordado abrir unapara "ayudar y colaborar al pago de esta multa injusta". El dinero se recogerá en la sede de Podemos en Jaén capital para posteriormente entregarlo a este joven que actualmente trabaja echando jornales en la campaña de recogida de aceituna.La sentencia fue dictada por conformidad ya que el acusado optó por reconocer en el juicio su culpabilidad y así aceptar el pago de una multa de ocho meses a dos euros diarios, lo que supone un total de. Con su conformidad, el joven, además de evitar la celebración del juicio, consiguió rebajar la petición inicial de pena del Ministerio Fiscal que solicitaba la imposición de una multa de 2.160 euros, sustituible por 180 días de prisión en caso de impago.Los hechos se remontan a abril de 2016 cuando el joven subió a la red social una foto de Jesús Despojado, de la Hermandad de la Amargura, en el que el rostro original había sido sustituido por el suyo, incluido el piercing de la nariz.La cofradía le pidió en varias ocasiones que retirara la imagen y al no obtener resultado acabaron por. Según recogió la Fiscalía en su escrito de calificación provisional el fotomontaje resultó ser una "vergonzosa manipulación del rostro de la imagen", lo que evidenciaba un "manifiesto desprecio y mofa hacia la cofradía con propósito de ofender".