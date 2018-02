Los bomberos detenidos en Lesbos en enero de 2016 serán juzgados en mayo en la isla griega

"La detención fue fruto de un error"

Ayudaron en el terremoto en Lesbos

Los tres bomberos sevillanos que fueron detenidos en enero de 2016 en la isla de Lesbos por la Guardia Costera Griegade la asociación Proem-AID tareas de rescate de refugiados serán juzgados el 7 de mayo en Mitilene, la capital de dicha isla griega.Así lo confirmó este sábado a Europa Press uno de los tres bomberos que será juzgado,, que precisó que se les juzgará por un presunto delito de, ya que la noche que se les detuvo no habían rescatado a ninguna persona.En este sentido, Blanco explicó que la ONG de estos profesionales expertos en emergencias estuvo trabajando "ininterrumpidamente" en Lesbos desde finales de 2015 –cuando fue mayor el flujo de refugiados– hasta finales de agosto de 2017.Asimismo, precisó que la noche que se les detuvo tanto él como otros dos compañeros ––recibieron una llamada de la ONG danesa Team Humanity pidiendo ayuda para salir al mar a efectuar un rescate. De este modo, los tres bomberos sevillanos acompañaron a los voluntarios daneses en su embarcación, "porque la embarcación de Proem-AID se estaba arreglando".Además, el bombero matizó que si bien la ayuda entre voluntarios de diferentes asociaciones es "una práctica habitual" –de hecho, en la actualidad su organización colabora con otra ONG del norte de España–, aquel día "era la primera vez que íbamos en la embarcación de esa asociación danesa, fue a"."Cuando regresábamos a puerto fuimos, nos pidieron que les acompañásemos a puerto, y allí, después de unas horas, los guardacostas griegos nos dijeron que estábamos detenidos porque no tenía derecho legal para entrar", ha relatado Manuel Blanco.Al respecto, el bombero sevillano indicó que "el trabajo avala a nuestra ONG", y está convencido de queporque "estuvimos en contacto con las autoridades en todo momento para que nos asignaran áreas de trabajo".Asimismo, aseguró queporque, "al ser bomberos, informamos de nuestra localización, y nosotros colaborábamos con las autoridades griegas cuando nos lo requerían".Por otra parte, aunque en el escrito recibido por la Justicia de Grecia no se detalla la pena imputable, estos bomberos fueron informados por parte de sus abogados helenos de que si finalmente se les imputara el cargo de tentativa de tráfico de personas podrían enfrentarse a unaEn un primer momento, a estos bomberos, además de por este cargo, se les acusó también de, un elemento imprescindible para un rescatador y que, además, es obligatorio para este tipo de rescates", según precisó el citado voluntario, que aclaró que, finalmente, esta acusación "se ha caído".La ONG Proem-AID también estuvo colaborando tras ely en el que falleció una persona en la isla de Lesbos. Blanco aseguró que ese día se ofrecieron a las autoridades locales para ayudar, porque insiste en que son bomberos y tienen ", ya que somos profesionales en emergencias y esa formación la ponemos a disposición de las personas que lo necesitan en grandes catástrofes".Los tres bomberos detenidos tuvieron que pagar una garantía de 5.000 euros "para asegurarse de nuestra asistencia al juicio si finalmente se realizaba", explicó Blanco, al tiempo que indicó que, además de con un letrado griego, cuentan con el asesoramiento de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Sevilla (US).Asimismo, recordó el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en el que se recoge que "el deber de cualquier capitán de un barco que, siempre que pueda hacerlo,".Por ello, el bombero acusado de tentativa de tráfico de personas señaló que espera que se les absuelva "porque no sólo se nos está juzgando a nosotros, sino que hay un intento dey de poner en serio riesgo la ayuda civil".Además, Blanco defendió que ante "esa llamada crisis de los refugiados , ha habido una respuesta mucho más rápida por parte de la sociedad que de los estados, porque las".En cuanto a la asociación Proem-AID, matizó que son personas totalmente profesionales y voluntarias que"ayudamos, porque hemos visto la situación desesperada de miles de personas que se juegan la vida en el mar".Por último, recordó que "muchas veces se nos olvida que el problema no son las personas que vienen, sino", y en esa línea añadió que "el problema real es el por qué vienen; ya sea huyendo de pobreza extrema o de una guerra", entre otros motivos.