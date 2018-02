La ONU expresa "seria preocupación" por la escasa inversión de España en protección de la infancia

Abusos sexuales

Violencia contra la infancia

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, y que "ha sido inadecuada para paliar el impacto negativo de la grave crisis económica y social que comenzó en 2008,", informa Europa Press.Es una de las conclusiones delque la ONU ha enviado al Gobierno tras examinar sus políticas con una sesión en Nueva York el pasado 22 de enero.El informe, al que ha tenido acceso la agencia, denuncia "el, particularmente en niños con discapacidades o en situación de marginalidad (...) y especialmente en educación, sanidad, vivienda y protección social"."El Comité está seriamente preocupado porque losmientras la inversión en medidas de protección social de la infancia continúa muy por debajo de la media europea", señala el documento.Dice que, que han resultado insuficientes para responder con prestaciones a los niños y sus familias, "especialmente en el nivel autonómico", donde además, hay "casos de niños viviendo en chabolas e infraviviendas, especialmente de la etnia romaní y de origen migrante".Es por ello que el Comité urge a España a tomar medidas para quea fin de redistribuir los recursos para responder correctamente a los derechos de los niños e incrementar los destinados a educación y provisión de servicios públicos.Quiere que el Estado simplifique los procedimientos para que las familias con niños en situación vulnerable puedan acceder a una adecuada protección social en formas diversas, "como ayuda económica o servicios de acompañamiento", que se incremente el personal que recibe y tramita estas solicitudes,y también la provisión de viviendas y servicios básicos para estas familias.En esta línea, pide al Ejecutivo que, con partidas concretas niños en situación de especial vulnerabilidad que además, estén blindadas, de modo que se mantengan aún en caso de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias.La Plataforma de Infancia en España dice que comparte la preocupación del Comité por el impacto de los recortes y piden al Gobierno que "aumente los recursos destinados a infancia hasta alcanzar la media de la Unión Europea del 2,4% del PIB". "Además,en el marco de un Pacto de Estado por la Infancia" explica el presidente de la entidad, Adolfo Lacuesta.Naciones Unidas pide también a Españae insta al Estado a asumir el coste de los libros, el transporte y el comedor en la educación obligatoria, corregir los desequilibrios entre comunidades autónomas y blindar las inversiones en Educación.El informe ofrece observaciones a España en diversos ámbitos relacionados con los derechos de la infancia, como la protección de los menores extranjeros no acompañados , para quienes urge el cese de las pruebas indiscriminadas de determinación de la edad o el fin de las devoluciones automáticas en las fronteras mediante la correcta identificación de estos perfiles.Se refiere asimismo a las víctimas de abuso sexual y, así como le insta a garantizar que hay espacios y canales accesibles, confidenciales y adaptados a los niños para denunciar abusos sexuales, incluyendo el incesto y el acoso escolar.Pide mayor formación para los profesionales, que se desarrollen protocolos de coordinación para registrar los casos, que se investiguen proactivamente y que, especialmente para evitar que tengan que ver a sus abusadores y recurriendo para ello a las declaraciones en vídeo o audio.Añade otra recomendación: "y garantizar la revisión periódica de la necesidad de mantenerles en el registro, con vistas a favorecer su tratamiento y rehabilitación".En términos generales, urge al Estado a aprobar una Ley Integral contra la Violencia sobre la Infancia que, petición que hace suya Save the Children para exigir al Gobierno que "escuche a Naciones Unidas" y lleve a cabo esta medida."Las recomendaciones de Naciones Unidas refuerzan las peticiones de organizaciones como Save the Children, desde donde llevamos demasiado tiempoy que eviten casos como el que conocimos ayer del menor de nueve años que fue violado por varios compañeros de colegio", afirma Andrés Conde, director general de la entidad.