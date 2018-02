Podemos se abre a negociar con IU un "esquema" de las coaliciones de 2019, pero dando la decisión a los territorios

Escenario "complejo"

"Pensar el esquema" sin prisas

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique que permita formar el mayor número de candidaturas conjuntas para las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2019, y en el que los territorios tengan la última palabra."Estamos pensando cómo hacer un esquema que,, con el máximo consenso posible, para acudir a las municipales juntos en la mayor cantidad de municipios que podamos", ha explicado Echenique en declaraciones a Europa Press.De este modo,que pueda adaptarse después a cada territorio, ya que son los órganos municipales y autonómicos los que, según Echenique, deben tener la última palabra.En concreto, Echenique habla deque tiene el escenario municipal y autonómico para Podemos e IU, que en las últimas locales, las de mayo 2015, sólo llegaron a acuerdos en algunos pueblos y ciudades con las llamadas candidaturas de unidad popular, y concurrieron por separado en las Comunidades.Eso sí, el dirigente de Podemos evita hacer referencia al "acuerdo-marco" que Izquierda Unida pidió a Podemos cerrar antes de abril. Echenique ha dejado claro que su formación sigue defendiendo que, al ser conscientes de que en algunos lugares la alianza no será posible, por diversas circunstancias.A este respecto, Echenique ha explicado que si bien en las pasadas elecciones generales, las direcciones estatales de Podemos e IU "se bastaron para diseñar un acuerdo" que luego fue aprobado por las bases,"Hay municipios, direcciones autonómicas, territorios en los que vamos en confluencia con otros aliados que no son los mismos en diferentes territorios.", ha apuntado.Además, Echenique ha insistido en dejar las prisas a un lado ya que, tal y como ha recordado, "queda casi un año y medio para la cita". Por ello, el responsable de Organización de Podemos ha insistido en varias ocasiones en que se encuentran "" y en que todavía no tiene "un esquema detallado"."Estamos en una fase que describo como 'pensar juntos', no sólo con Izquierda Unida sino con Equo y los alcaldes del cambio.que para unas generales", ha enfatizado.En cuanto a los nombres que podrían tener esas candidaturas, Echeniquecomo son, a su juicio, Ahora Madrid o Barcelona En Comú. "En el esquema que hagamos, tenemos que dar cabida a esa diversidad", ha defendido.Sobre la marca 'Unidos Podemos', el dirigente 'morado' ha dejado claro queAdemás, ha asegurado que le "parecería natural" extender esta marca al nivel autonómico.Aunque ha reconocido que se trata de un tema que tendrán que debatir con sus socios, Echenique sí ha avisado de que"Hay gente que se pierde con tanto cambio de nombre", ha señalado."Desde mi punto de vista, que no es partidista sino que tiene más que ver con lo que piensa la gente cuando va a votar, es bueno que haya cierta homogeneidad y estabilidad en el tiempo de los nombres de las candidaturas, pero como no somos el único actor, esto hay que debatirlo con los demás", ha zanjado.En todo caso, se ha mostrado a favor de que IU y el resto de socios tengan su propia visibilidad, tal y como ha reclamado la organización liderada por Alberto Garzón. "Pensamos que eso es bueno, que la diversidad que hay en el grupo confederal es buena, porquepero no con los de Podemos o de Equo, o al revés", ha argumentado.