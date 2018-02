Dimite la subdirectora de Oxfam por el escándalo sexual de la ONG en Haití

Bruselas promete "tolerancia cero"

La subdirectora de la ONG británica Oxfam,, ha dimitido este lunes del cargo por los escándalos sexuales en los que se vieron envueltos miembros del personal de la organización en Haití durante los trabajos posteriores al devastador terremoto de 2010, informa Europa Press.El diario británico The Times reveló la semana pasadas abusos de trabajadores de la ONG y, en particular, informó de que el director de Oxfam en Haití, Roland van Hauwermeiren, había—algunas de ellas menores—Oxfam ya admitió entonces que el comportamiento de su personal había sido "inaceptable" y ahora Lawrence, que en 2010 ejercía de directora de programas, ha anunciado su renuncia como subdirectora, "avergonzada" de lo que ocurrió bajo su supuesta vigilancia., ha subrayado esta responsable, que ha aludido a circunstancias irregulares tanto en Haití como en Chad."Queda claro ahora que las acusaciones, que implican el uso de prostitutas y que tienen que ver con el comportamiento tanto del director para el país como de miembros de su equipo en Chad, fueron planteadas", ha admitido en un comunicado.Lawrence ha dicho estar "por el daño y la angustia generada para quienes apoyan a Oxfam, todo el sector de (ayuda al) desarrollo y para la mayoría de las personas vulnerables que han confiado en nosotros".El máximo responsable de la ONG, Mark Goldring, ha secundado y lamentado la dimisión de su número dos, que ha considerado una. "Como nosotros, está impactada por lo que ocurrió y decidida a hacer lo que sea mejor para Oxfam y para las personas a las que ayudamos", ha señalado.La Comisión Europea ha instado este lunes a Oxfam a aclarar de forma urgente el escándalo sobre la contratación de prostitutas por parte del director de la ONG en Haití y otros de sus miembros tras el terremoto de 2010 y ha prometidocontra sus socios humanitarios que no cumplen "los códigos de conducta éticos y profesionales estrictos", dejando claro que está lista para "revisar" y "cesar" su financiación en caso necesario."Esperamos que Oxfam clarifique las alegaciones con la máxima transparencia, de forma urgente. Y estamos listos para revisar y si es necesarioque no cumpla los elevados estándares éticos exigidos", ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Maja Kocijancic, al ser preguntada por el escándalo que ha salpicado a Oxfam en Haití y Chad.La portavoz ha explicado que el Ejecutivo comunitario está "recabando ahora información para comprobar si alguna parte de la indemnización financiera al personal implicado fue pagada" y ha cifrado en 1,7 millones de euros la ayuda de la Oficina Humanitaria comunitaria (ECHO) para Oxfam Reino Unido en Haití, al tiempo que ha precisado no disponer "por ahora de información sobre Chad".a cualquier denuncia de mala conducta de organizaciones que reciben nuestra financiación", ha dejado claro la portavoz europea, que ha incidido en que "la Comisión Europea espera que sus socios cumplan los códigos de conducta y principios éticos y profesionales estrictos".Siete trabajadores enviados por Oxfam a Haití tras el devastador terremoto de 2010, entre ellos su jefe, contrataron los servicios de prostitutas, según un informe interno de la ONG de 2011, desvelado por el diario británico The Times.La ONG admite en el informe interno la "cultura de impunidad" y admite que "no se puede descartar que alguna de las prostitutas fuera". A raíz de su investigación, la ONG despidió a cuatro de los trabajadores, mientras que otros tres renunciaron.Oxfam ha reconocido que "el comportamiento de algunos miembros del personal en Haití fue totalmente inaceptable" y ha destacado que inició unapara llegar "hasta el fondo" del asunto e informó al Parlamento y a la agencia de cooperación británica (DFID), así como a otros donantes, como la UE y la ONU.La ONG se vio salpicada el sábado por unsobre la presunta contratación de servicios de prostitución por parte de sus miembros, esta vez en Chad. Un miembro de Oxfam habría sido despedido por su comportamiento en 2006, según han informado los medios británicos.