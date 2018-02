Miembros de la CUP acompañarán a Mireia Boya y Anna Gabriel a declarar ante Supremo

La concejala de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelonaha anunciado este lunes que no asistirá a la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad prevista para el miércoles porquea las exdiputadas declarar ante el Tribunal Supremo (TS), en Madrid, "junto a otros compañeros".Así lo ha dicho en rueda de prensa junto a las concejales, además de recordar que las citaciones de Boya y Gabriel "no son las únicas, puesto que haycon motivo de la demofobia y represión por parte del Estado español tras los hechos del 1 de octubre".Eulàlia Reguant ha anunciado que este miércoles la CUP hará una petición a la Comisión de Economía acerca de una auditoría integral que analice las cuentas y el funcionamiento delde Barcelona.Reguant ha reiterado la voluntad de su partido de "por opaco y poco democrático", aunque ha afirmado que para disolverlo es necesaria esta auditoría para conocer su funcionamiento.Asimismo, ha exigido una pregunta de seguimiento al Gobierno municipal para que haga públicas todas las"en un ejercicio de transparencia, que era la bandera de BComú en un inicio".​​​​​​​Maria Rovira ha explicado que, a la Comisión de Derechos sociales, la CUP presentará una propuesta —redactada conjuntamente con la Federació per l'Alliberament Gay de Catalunya— sobre un acto de memoria histórica del cine Niza mediante unade la lucha por los derechos del colectivo LGTBI y diversas exposiciones en los equipamientos públicos del barrio de Sagrada Familia.​​​​​​​Rovira también ha informado que la CUP presentará una propuesta deencargada de exponer "la represión que vive Cataluña por parte del Estado después del 1 de octubre, además de mostrar la organización popular que hizo posible el referéndum".