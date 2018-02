El nombre de 2.934 fusilados en la posguerra será grabado en un memorial que Madrid erigirá en el cementerio de la Almudena

Acceso a documentos nunca antes consultados

El nombre de losentre abril de 1939 y enero de 1944 durante lay en las tapias del que fuera el Cementerio del Este o alrededores seránen el memorial que el Ayuntamiento de Madrid erigirá en el cementerio de la Almudena en septiembre u octubre, ha informado el tercer teniente de alcalde y responsable municipal de Derechos Humanos,Los fusilamientos bajo órdenes de la dictadura franquista tuvieron lugar en las inmediaciones del hoy Cementerio de la Almudena. Sólo 36 de los 2.934 ajusticiamientos reseñados lo fueron por garrote vil en la entonces prisión de la calle General Díaz Porlier. Esos casi 3.000 fusilados —, una cifra muy alta según los historiadores, que contrasta con las once, por ejemplo, en la Barcelona de la posguerra— fueron condenados por autoridades militares enlegales.El memorial se levantará a la entrada del cementerio y contará, además de con los nombres, con un guiño al símbolo de la memoria histórica, el árbol. El monumento se encargará a Fernando Sánchez Castillo.El listado es obra de un equipo de investigadores, que pudieron acceder por primera vez aly otros documentos que nunca antes habían podido ser consultados gracias al apoyo del Ayuntamiento y de la empresa Funeraria, después de que la Oficina municipal de Derechos Humanos y Memoria encargara la elaboración de un informe.La investigación partió de los trabajos del investigador Alberto Reig Tapia , que dio con lade que los ajusticiados por la dictadura franquista aparecían en los libros de enterramientos junto con la palabraTras ser ejecutados entre 1939 y 1944, la dictadura franquista daba a las familias de los ejecutados un plazo dey enterrarles en otros cementerios dando que en el Cementerio del Este habían sido inhumados en los ataúdes de la peor calidad, los denominados 'de cuarta clase o de caridad'. Unas 300 familias recuperaron los cuerpos de los suyos. El resto fueronal cementerio de Carabanchel, donde fueron incinerados.El historiador de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Fernando Hernández Holgado ha explicado en rueda de prensa que estos ejecutados "a la postre fueron cenizas", de ahí "la". "Todas esas personas tenían nombre", ha defendido para explicar la necesidad de levantar ese memorial en el Cemenetario de la Almudena.El listado con los casi 3.000 nombres ha sido certificado mediante el asiento documental de la orden de inhumación correspondiente en el Cementerio de la Almudena aunquelos que fueron ejecutados debido al estado de la documentación conservada. Los historiadores han lamentado la "tardanza" de este estudio, 80 años después de la Guerra Civil y la mitad de ellos en democracia.Son cientos los nombres de personas anónimas que han aparecido en la investigación junto a, como(alcalde de Madrid), Constantino Herranz Márquez (Guadalix de la Sierra), Francisco Lastra (Getafe), Andrés Molpeceres (Hortaleza), Gregorio Millán (Majadahonda), Cipriano Montes (Morata de Tajuña), Anastasio Moreno (Galapagar), Adolfo Sánchez Muñoz (Cadalso de los Vidrios) y Felipe Arribas (Miraflores de la Sierra).Los, con edades entre los 19 y los 29 años, se incluirán en el memorial, ajusticiadas en las inmediaciones del Cementerio del Este: Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisioa Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente.El Ayuntamiento publicará próximamente el listado de los casi 3.000 represaliados, tanto como homenaje y reconocimiento como para facilitar a los familiares elque dispongan. Supondrá además el cumplimiento de una de las recomendaciones realizadas por el Comisionado de Memoria Histórica, presidido por Francisca Sauquillo.El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, ha enmarcado todas estas acciones en el objetivo de "verdad, justicia, reparación y conocimiento de un hecho histórico".Valiente ha contestado a la prensa que finalmentepara erigir un memoria en el Arco de Moncloa al centrarse en cárceles como la de Carabanchel o Ventas y en cementerios como el de la Almudena.También ha recordado la próxima puesta en marcha de la exposición No pasarán . Fotografías, carteles, películas y documentos inéditos darán forma desde abril y durante tres meses a la muestra que durante tres meses tomará la Sala de Bóvedas de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor narrando losen los que "el pueblo de Madrid se levantó contra las tropas sublevadas, contra el fascismo y por la libertad".Al ser preguntado si el Ayuntamiento recordará a las víctimas de los dos bandos en la Guerra Civil, el tercer teniente de alcalde ha contestado que la política municipal de memoria tiene como finalidad el "resarcimiento depor la dictadura o por la mirada al otro lado posterior". "Es una deuda que había que cubrir", ha remarcado.Valiente ha añadido que en la guerra hubo "víctimas de todos los frentes, víctimas injustas" pero la diferencia es quey otras no pudieron, las que ahora está tratando de recuperar el Ayuntamiento. "Es el resarcimiento de esa deuda, el derecho a la verdad", ha indicado.