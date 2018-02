Malasmadres lanza #RompeElMuro para visibilizar los problemas por la falta de conciliación

El Club de Malasmadres lanza el muro 'Yo no renuncio', para visibilizar los problemas provocados por la falta de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar y la penalización de la mujer en el mercado laboral.

El Club de Malasmadres ha lanzado este martes el muro Yo no Renuncio, así como la acción #RompeElMuro , con el objetivo de recoger testimonios y realizar una reivindicación colectiva para visibilizar los problemas provocados por laentre la vida personal, laboral y familiar y la penalización de la mujer en el mercado laboral, según ha informado esta organización.Con ello, la comunidad busca convertir, para que las experiencias particulares compartidas en el muro no se queden en "gritos aislados" y "la unión de todas las voces retumbe" en esta sociedad que, según aseguran, "mira a otro lado en temas de conciliación".Además, el objetivo final de la iniciativa es recoger las reivindicaciones ypara instar al Estado a estudiar medidas que se pueden implantar para revertir el problema social de la conciliación.Según su último estudio Somos Equipo,renuncian a su carrera profesional al ser madres. Por ello, el colectivo lleva tres años luchando para que la renuncia de la mujer al mercado laboral no sea una solución y que se produzca un cambio social en las políticas sociales de conciliación, igualdad y corresponsabilidad.La iniciativa #RompeElMuro busca ser una llamada a todas aquellas personas que quieren expresar su reivindicación, opinión o experiencia personal sobre la conciliación, que quieren compartir su lucha diaria, que quieren que su historia se escuche y, sobre todo, que"No renunciamos a nuestra carrera profesionalen una sociedad donde esto parece más una utopía que una posible realidad", ha denunciado la fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena Fernández.En esta línea, Fernández ha asegurado que, así como a reivindicar la necesidad de una sociedad más justa, igualitaria, donde la conciliación y la corresponsabilidad "sean una realidad".