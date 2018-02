Ábalos resta importancia a las ausencias de Susana Díaz, Armengol y Ximo Puig en el Comité Federal del PSOE del sábado

"Normalidad" del encuentro entre Sánchez y González

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos de la líder de los socialistas andaluces,, la del PSOE de Baleares,, y el de los socialistas valencianos,, en el Comité Federal que el partido celebra este sábado.En una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, el dirigente socialista afirmó quede este órgano porque "prioriza" la agenda institucional a la orgánica. "Tampoco va a ser la primera vez que haya un Comité Federal con alguna ausencia, siempre ocurre", apostilló."Son los que no van los que tienen que decir por qué no van", apuntó Ábalos, preguntado concretamente por las ausencias de estos tres líderes regionales. Según el diputado del PSOE, en este caso los dirigentes "".Y aunque no señaló a ninguno de los miembros del órgano "por no entrar en polémica", aseguró que. "Respeto siempre la posición y a quien hay que preguntar es a los interesados".Por otro lado, defendió el nuevo reglamento que desarrolla los estatutos del partido, que se votará precisamente en el Comité Federal previsto para el sábado. A su juicio, "moderniza" al PSOE y le pone "a la altura de la sociedad" al dar mayor responsabilidad a la militancia en la toma de decisiones. Para Ábalos,de la sociedad.Preguntado si algunos de los cambios reglamentarios provocó críticas internas, Ábalos lo negó, al mismo tiempo que incidió en que los cambos responden al mandado del Congreso del PSOE. "", zanjó.Respecto al almuerzo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con el expresidente del Gobierno y exlíder socialista Felipe González, afirmó que se enmarca dentro de "la normalidad" al mismo tiempo que aseguró que, antes de ese encuentro,El secretario de Organización, que subrayó que los expresidentes del Gobiernopara todos los españoles, expresó su respeto por las opiniones que todos los exlíderes del Ejecutivo ponen de manifiesto.Concretamente, sobre el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero a Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), Ábalos apuntó que "", hizo hincapié en que la postura del partido es otra.