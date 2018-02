Si alguien albergaba la expectativa de que, el hombre que durante dos décadas controló las cuentas del PP, desvelase algo desconocido sobre la –presunta– financiación ilegal del PP valenciano en la etapa de Francisco Camps, esa expectativa se ha desmoronado este martes en apenas media hora. En su declaración como testigo, Bárcenas ha confirmado que en una fecha que no recuerda con exactitud Ricardo Costa le comunicó en la sede de Génova su "preocupación" por la pretensión del partido de endosar a empresarios gastos del partido. Bárcenas, entonces gerente del PP nacional, se lo trasladó a quien hasta junio de 2008 era tesorero, el hoy octogenario Álvaro Lapuerta, que no puede confirmar ni desmentir nada porque oficialmente padece "demencia senil". Y Lapuerta le dijo que "hablaría con Valencia y se ocuparía" del asunto.Lapuerta, ha aducido su sucesor como tesorero del PP, tenía competencias plenas yen materia de financiación, así que no tenía que informar a nadie de la dirección nacional. No ha dicho nombres en este punto pero su alusión iba claramente dirigida a negar que él mismo o Lapuerta tuvieran que haber dado cuenta de lo sucedido al secretario general,, o mucho menos al presidente,Bárcenas ha admitido que viajó a Valencia con Lapuerta y un empresario que quería hacer un donativo y cuyo nombre no recuerda y que allí se vieron con el entonces vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, a quien definió como "tesorero de facto" de la organización regional del PP. Por no recordar ni recordaba la fecha ni para qué elecciones quería entregar fondos el desconocido donante.