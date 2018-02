Directo | Los grupos independentistas arropan este miércoles a Mireia Boya en su declaración en el Supremo

info Libre

Este miércoles, la expresidenta de la CUP en el Parlament de Cataluña Mireia Boya está citada a declarar ante el juez delPablo Llarena. El magistrado había convocado también a la cupaire, ya que quiere determinar la responsabilidad de ambas políticas en el procés, pero el interrogatorio a Gabriel fue pospuesto al 21 de febrero Sigue enla última hora sobre el procés en Cataluña:El exvicepresident y líder de ERC,, ha presentado un recurso de amparo anteen el que pide su puesta en libertad. En el escrito, el abogado defensor de Junqueras, Andre Van den Eynde, alega en contra de los autos del Tribunal Supremo en los que se le han denegado sus anteriores peticiones de libertad, según informa La Vanguardia El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa del procés,de este miércoles a la expresidenta de la CUP en el Parlamento de Cataluña Mireia Boya, que llegó casi una hora antes a las puertas de la sede judicial arropada por representates de la CUP, JxCat, ERC y Demòcrates.El presidente de Òmnium,, ha pedido este miércoles a JxCat y a ERC quepara alcanzar un pacto del que aflore un Govern: "No entenderíamos que no se pusiesen de acuerdo". Lo ha transmitido en una carta enviada a la difunta expresidenta de Òmniumcuando este miércoles se cumplen dos años de su muerte, tras un accidente en el que la atropelló una bicicleta. En la carta, fechada el 11-14 de febrero en la prisión madrileña de Soto del Real, en la que se encuentra en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017, Cuixart recuerda cuando en 2012 jugaba con Muriel a "adivinar el futuro, oliendo los cambios que viviría el país".La exdiputada de la CUP Mireia Boya, donde ha llegado sobre las 10.30 acompañada de la diputada de su partido Natalia Sánchez, su abogado y el secretario general de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), Sergi Miquel. A su llegada la estaban esperando un grupo de diputados de ERC y ciudadanos desplazados desde Cataluña para darle su apoyo. Está previsto que Boya comience su declaración a las 11.00.Los Mossos d'Esquadra y las fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil,durante el operativo del 1-O, según unas grabaciones a las que ha tenido acceso La Vanguardia . Las órdenes de los agentes autonómicos eran "auxiliar a los heridos y dar consejo a las personas que se encuentren en las inmediaciones", mientras que la Policía Nacional acudía a los colegios electorales para impedir la votación, siguiendo las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.El coronel de la Guardia Civil, que fue responsable del operativo policial durante el pasado 1 de octubre en Cataluña,como testigo este miércoles, aunque esta vez ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga la actuación del exmayor de los Mossos d'Escuadracon respecto a la celebración del referéndum del 1-O. Será la segunda vez que relate su experiencia después de que el pasado 1 de febrero manifestara ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, también como testigo, que los Mossos no actuaron ese día para evitar las votaciones, sino más bien las facilitaron. También declaró en dicha ocasión que "el cumplimiento de la Ley estaba por encima de la convivencia ciudadana".Según han explicado fuentes de la, Boyadel Parlament Maria Sirvent, Natàlia Sànchez, Vidal Aragonés, los exdiputados Gabriela Serra y Albert Botran, la concejala de Barcelonay el concejal de Vic Joan Coma. Desdeenviarán a las diputadas del Parlamenty Aurora Madaula, mientras que, por parte de, acudirán los diputados, Rubén Wagensberg, David Rodríguez y Anna Caula, han explicado fuentes de ambas formaciones a Europa Press. También asistirá una delegación deencabezada por el portavoz y diputado en el Parlament de la formación,, según ha informado en un comunicado.El magistrado Llarena retoma este miércoles su calendario de interrogatorios a investigados con el de la expresidenta de la CUP en el Parlament,. Está citada en el alto tribunal a las 11.00 horas. Este lunes, Boya aseguró quepor el procés, sólo saldría cuando haya una república. Prevé declarar al juez que la causa del tribunal se ha construido sobre un atestado de la Guardia Civil nada fundamentado objetivamente, "parcial e interesado", y que se construye unque sólo existió por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional el 1-O ante los colegios electorales.