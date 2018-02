Inspección de Trabajo investiga el matadero denunciado por sus trabajadores en 'Salvados'

#SalvadosGranjas | Así son las precarias condiciones laborales en algunos mataderos. Anoche estos trabajadores empezaron una acampada "para recuperar el empleo y un trabajo digno". pic.twitter.com/UpxW05S4dm — Salvados (@salvadostv) 4 de febrero de 2018

ElPozo se desvincula con la granja

Inspección de Trabajo ha acudido este miércoles al matadero Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Barcelona) para llevar a cabo una investigación sobre el, junto a un dispositivo de media docena de furgonetas de la Policía Nacional.Se trata de el matadero denunciado por sus trabajadores en el programa quededicó hace dos semanas a la industria de la carne de porcino en España.Según han explicado a Europa Press fuentes de la Inspección de Trabajo de la Generalitat, la presencia de la Policía Nacional se debe a que este cuerpo tiene, y ante el hecho de que gran parte de los trabajadores de los mataderos son inmigrantes.Inspección de Trabajo lleva meses investigando las empresas cárnicas catalanas para comprobar si cumplen la normativa laboral, anteEn el caso de Le Porc Gourmet, coincide con la movilización por parte de la plataforma Càrnies en Lluita por elde la cooperativa TAIC, que no aceptaron cambiar de cooperativa para pasar a una gallega que no está sujeta a la ley de cooperativas catalana, que fija mejores condiciones laborales, según han explicado a Europa Press fuentes sindicales.CCOO y UGT de Cataluña llevan meses con una campaña contra las, ya que alertan de que constituyen cooperativas con el único objetivo de ser plataformas de suministro de personal ya que, según ellos, incumplen la norma que les regula.Los efectos del programa de Salvados no dejan de producirse. La inspección en este matadero barcelonés se produce un día después de que ElPozo Alimentaciónque aparecía en la emisión de laSexta.Este martes, la cárnica explicó que tras el reportaje se abrió una la granja proveedora cuyas imágenes aparecen en el vídeo, tras el cual se inició un proceso de desvinculación que ya era efectivo. Además, anunció que estaba estudiando medidas adicionales en materia de bienestar animal.La decisión se producía después de que las cadenas deretiraran los productos de la cárnica española de la venta al público en sus establecimientos y anunciaran que revisarán su cooperación con la empresa española a raíz de las acusaciones sobre maltrato animal.