El PP no incluye en su Ley LGTBI despatologizar la transexualidad, ni el acceso del colectivo a reproducción asistida.

Brindar protección a niños y discapacitados

Piden que se respete la "esencia"

El PP ha registrado en el Congreso su a la Ley contra la discriminación del colectivo LGTBI, de, en la que no incluyen algunas de las medidas que más debate han suscitado de los morados, como son lao el derecho al acceso a laa las mujeres independientemente de su orientación sexual.Los conservadores, que seen la votación para la tramitación de esta norma, ya anunciaron durante su debate en el Pleno de la Cámara Baja que, porque consideraban que la de los morados, elaborada junto a la Federación Estatal LGTBI ( Felgtbi ), "no respeta las competencias" en algunos aspectos. Además, defendieron que su texto propondría "una adecuada protección de los derechos de las personas LGTBI, sin".Ahora, el PP ha presentado su alternativa que ha calificado como "un verdadero marco de protección" para este colectivo. En el texto, recogido por Europa Press, se hace hincapié en "ely de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género del colectivo LGTBI", al tiempo que "establece los principios y medidas destinados a la prevención, corrección, atención y eliminación de toda discriminación por estas causas".Así, recoge "medidas para", y "acciones positivas paray atender a las personas que la sufran, así como a sus familias", especialmente en los ámbitos social, policial, de la justicia, laboral, de la salud, educativo, del deporte, juventud, asilo, cooperación internacional, Fuerzas Armadas y Administraciones Públicas.Los conservadores también explican que su propuesta busca hacer efectiva la, especialmente los más vulnerables, como niños, personas con discapacidad o, entre otros muchos, aquellos quienes padecen discriminación múltiple, asegurando a su vez "el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos, garantizando laen el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales"."Esta enmienda persigue la igualdad y la prevención de la discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGTBIy de los excesos de la proposición original, dejando claro que el PP siempre ha compartido los principios y valores que recoge la Constitución española, y concretamente el derecho a la igualdad y no discriminación proclamado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna", apunta el PP.Además de las medidas antes mencionadas, el partido en el Gobierno ha eliminado de la propuesta morada la, con la que se pretendía tener un control del cumplimiento de la norma. En su lugar, los de Mariano Rajoy proponen un Consejo Estatal adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que tendría como objeto tareas de asesoramiento en estas políticas. En él, precisan, estarían presentes entidades, organizaciones y asociaciones LGTBI.El debate de esta enmienda será el segundo examen que pase este texto en el Congreso después de más de una, ya que su tramitación fue apoyada el pasado mes de septiembre. Esta tardanza ha provocado las críticas de los colectivos y, en especial, de la Felgtbi, impulsora de la norma.En un comunicado publicado hace semanas, acompañados de otras organizaciones como Amnistía Internacional, la Fundación ONCE, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la federación llamaba a unaEn el mismo comunicado, urgían a los partidos a presentar sus propuestas de enmiendas para mejorar el texto que habían articulado. Sin embargo les pedían quedel mismo.