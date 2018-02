Guerrero declara que "nunca" habló de "fondo de reptiles" en los ERE y niega "imposiciones" de Viera

Los 'intrusos', un "ahorro administrativo" de las aseguradoras

El ex director general de Trabajo de la Junta andaluza entre los años 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero ha afirmado este miércoles que, aclarando que no podía hacerlo cuando tenía "una partida presupuestaria —22E y 31L— con memoria y que se aprobaba anualmente con las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía". "Nunca salió de mi boca,para pensar que teníamos fondos reservados", ha insistido.Así se ha pronunciado Guerrero a preguntas de su defensa en la novena sesión del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra, entre ellos los expresidentes, por el procedimiento específico por el que se concedían lasde los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el Gobierno andaluz.Tras concluir el visionado de la declaración de Guerrero ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla,, en octubre de 2015, que ha ratificado con una salvedad, el ex director general ha aclarado algunas cuestiones de sus declaraciones anteriores. Así, ha señalado que las ayudas sociolaborales se otorgaban bajo ely el convenio marco entre IFA y Empleo de 2001 que marcaba la forma de gestión de estas ayudas.Sobre la presencia de intrusos en los expedientes, que ha recalcado que eran individuales, Guerrero ha señalado que se debía ade las compañías aseguradoras, quienes nombraban los expedientes "con el nombre de la empresa a la que pertenecían la mayoría de los trabajadores beneficiarios" e incluían los pertenecientes a otras sociedades o a los trabajadores con ayudas individuales.De otro lado, Guerrero ha defendido lade la Junta durante su etapa al frente de la Dirección General de Trabajo y, en esta línea, ha negado "imposiciones" del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que "sólo se preocupaba de los problemas que afectaban a Sevilla y a toda Andalucía". "No hubo imposición, sólo reflexiones y explicaciones", ha reiterado Guerrero.