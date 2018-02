Un exjuez de Estrasburgo afirma que no hay jurisprudencia sobre la petición de Torrent

Independencia del TEDH

El magistrado y exvicepresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDH ),, ha explicado este miércoles que no tiene conocimiento de que haya jurisprudencia sobre la petición que ha planteado ante Estrasburgo el presidente del Parlament,Lo ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, después de que Torrent anunciara el martes que llevará unaa este tribunal para defender que la Cámara pueda investir presidente de la Generalitat al candidato de JxCat,Casadevall, que estuvo en el TEDH de 1996 a 2015, ha explicado que este tribunal hacuando se han llevado casos de "riesgo para la vida de las personas o riesgo de maltratos y torturas", sobre todo cuando los Estados dictan extradiciones a países que no ofrecen todas las garantías.Así, el juez ha concluido que no conoce casos a los que el tribunal haya planteado una situación parecida a la que quiere plantear Torrent: "de jurisprudencia que se haya dictado en situaciones semejantes".Casadevall ha pronosticado que la petición de Torrent para defender la investidura invocará elprimero del convenio en defensa del derecho al sufragio activo y pasivo de las personas.Si el TEDH aceptara la demanda y dictara medidas cautelares, ha recordado casos de Estados como Bélgica que, aunque asegura que no conoce ningún precedente de incumplimiento por parte de España.El magistrado ha defendido la, recordando que él en su etapa en Estrasburgo votó a favor de sentencias que eran desfavorables para su país —es andorrano—, y que su gobierno nunca le "insinuó" qué debía hacer allí.Preguntado por futuras acciones que puedan llevar al TEDH líderes independentistas, ha calculado que, si el tribunal aceptara abordarlas, sus resoluciones podrían tardarHa explicado que el tiempo depende de los procesos que los Estados acumulan en ese tribunal y ha asegurado que: unos 450-500 casos al año, mientras que en Francia son unos 2.000 y en Rusia 14.000-15.000.Además ha asegurado que, cuando el TEDH se pronunció contra la doctrina Parot , España fue un "ejemplo" a la hora dede forma voluntaria.También ha afirmado que, si hubiera ciudadanos en Cataluña que se sintieran agraviados porque no se ha permitido a Puigdemont aspirar a la Presidencia, podríanpara defender sus derechos, aunque ha recordado que primero deberían agotar todas las vías judiciales internas.