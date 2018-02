Vidal pide su reingreso como juez cuando está a punto de finalizar la sanción que le impuso el CGPJ

21 magistrados del Supremo confirmaron la sanción

El exmagistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y exsenador de ERCsolicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supor tres años con la que fue sancionado por participar en la redacción de una Constitución para Cataluña La sanción estará vigente, ya que la fecha límite a tener en cuenta es la del día en la que fue notificado formalmente de la decisión que adoptó en su día el Pleno del Consejo, que se celebró el 26 de febrero de dicho año.La petición de Vidal será estudiada por la Comisión Permanente del CGPJ, que se dará por enterada e informará al juez de que puede solicitar unen el próximo concurso de traslados que se apruebe –suelen convocarse cada tres meses aproximadamente–.La sanción que se le impuso, al superar los 6 meses, motivó que. El asunto no llega a tiempo para la Comisión fijada para este jueves, aunque se estudiará en próximas fechas, informaron a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces.Se da la circunstancia de que Vidal está siendo, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que es el que instruye la causa por la preparación y celebración del referéndum del 1-O y este pasado martes declaró como investigado en dicho procedimiento.No obstante, y en cumplimiento del artículo 383.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)a no ser que se dicte contra él auto de procesamiento o se acuerde su ingreso en prisión preventiva, circunstancias que no se dan por el momento. También cabe la posibilidad de que Vidal no solicite volver a obtener plaza de juez y quedemientras se resuelve definitivamente la causa penal en la que está implicado.La sanción impuesta a Vidal fue confirmada por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con el voto de 21 magistrados contra el de 11. El grueso de la discusión en el Supremo se centró en laa Vidal, aunque en su recurso el magistrado también alegó indefensión.La suspensión fue impuesta por un órgano de gobierno de jueces también muy fracturado –12 votos frente a 9– al entender que el actual senador de ERC incurrió en una, concretamente por incumplir el deber básico de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico al colaborar para el documento independentista.Esta decisión fue, no obstante, bastante más moderada que laque defendía tanto la Fiscalía como el entonces promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero.Este último justificaba la expulsión de Vidal en que había "participado activamente, y al margen de cualquier cobertura, en un grupo de trabajo de composición heterogénea tenía por objeto" y que además admitió de forma pública que su intención era ponerla a disposición o que sirviera de modelo para quienes promovieran la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña.