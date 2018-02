El Gobierno estudia que los padres elijan en que lengua estudian sus hijos en Cataluña

Medidas sobre educación al amparo de 155

Legitimidad para alterar el modelo de escuela catalana

CCOO Cataluña lo vería un "abuso de competencia"

El secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, ha apuntado este jueves que el Ministerio está estudiando si la matrícula en colegios e institutos de Cataluña es una tarea que corresponde al Gobierno por lade la Constitución, informa Europa Press."Somos sensibles con el problema y estamos en ello. Pronto lo anunciaremos, pero quedan todavía unas semanas (para abrir el proceso de matriculación)", ha subrayado Marín tras la petición de Ames para que los impresos de preinscripción de la matrícula incluyanEl presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, por su parte, ha asegurado este mismo jueves que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy , le ha confirmado en una reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa que el Ministerio de Educación tomará una decisión sobre la matrícula en los colegios e institutos catalanes y elEn rueda de prensa después del encuentro de casi dos horas mantenido con el presidente del Gobierno, Rosiñol ha explicado que la matriculación en castellano es una opción que ya está recogida en la ley de educación de Cataluña y que hasta ahora no se estaba cumpliendo., ha indicado.El asunto ha sido abordado brevemente con Rajoy y éste le ha trasladado que el asunto ya está, Íñigo Méndez de Vigo, tras la petición del colectivo Ames.La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , confirmó este jueves que el Ejecutivo va a aprobaren Cataluña al amparo del 155, aunque no ha concretado si éstas verán la luz en el Consejo de Ministros de este viernes o en las próximas semanas.En declaraciones en el Congreso recogidas por Europa Press, la también ministra para las Administraciones Territoriales ha explicado que en las comunidades autónomas en los meses de febrero y marzo se tienen que adoptaren ámbitos como la enseñanza o la función pública, que están "muy marcados por el calendario"."El Gobierno, con el 155, va a cumplir con su", ha asegurado Santamaría, quien ha rehusado especificar qué tiene en mente el Gobierno y no ha querido detallar si alguna de estas medidas va a afectar a la enseñanza en catalán.La vicepresidenta ha hecho hincapié en queporque sus dirigentes " no sean capaces de nombrar un presidente que pueda cumplir con la ley". "Los ciudadanos merecen que se sigan gestionando los servicios públicos y nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación de que esa administración funcione", ha incidido, antes de subrayar que Cataluña ha venido "funcionando muy bien" porque "los funcionarios catalanes son unos profesionales de primer nivel"."Ahora,para que ningún catalán se vea perjudicado sencillamente porque ese parlamento parece que está cerrado por vacaciones y nadie hace nada", ha concluido.Esquerra Republicana (ERC), el PDeCAT y En Comú han cargado este jueves contra el Gobierno por su anuncio de aprobar medidas sobre educación en Cataluña al amparo del 155, pues aseguran que el Ejecutivo "para alterar" desde Moncloa el modelo "de éxito" de la escuela catalana.El coordinador de los parlamentarios del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha recordado al Ejecutivo que "para gobernar se requiere" y, a su juicio, el PP, con cuatro diputados en el Parlamento catalán desde el pasado 21 de diciembre, no la tiene."La mayoría va más allá de los setenta diputados del bloque soberanista. Estoy seguro de que a esto se suman En Comú y el PSC, todos personas que han defendido un modelo de integración lingüística en Cataluña con", ha declarado el diputado.Xuclà ha llamado al PP que "sea" y con un modelo que "de éxito" en la comunidad autónoma, como es el modelo de escuela catalana, que lleva funcionando "40 años" y le pide que deje al futuro nuevo Gobierno de la Generalitat ser quien tome decisiones sobre esta materia. "Esto nos demuestra la importancia de que se forme ya en nuevo Gobierno", ha puntualizado.Para la diputada de ERC Teresa Jordà, la propuesta que ahora se plantea el PP es una de las "pretensiones" con las que nació Ciudadanos en Cataluña:de la región. "Esta pretensión ha sido comprada por el PP", ha alertado Jordà, para quien el Ejecutivo está obrando "de mala fe" aprovechando el 155 y también "haciendo daño a Cataluña y a sus ciudadanos".. Cuatro diputados están decidiendo sus políticas", ha denunciado la representante del partido republicano, quien ha alertado de que "la lengua no está en venta".El portavoz de Unidos Podemos en materia de Educación, el diputado de En Comú, Joan Mena, también ha destacado el número de diputados con los que el PP cuenta en el Parlament. A su juicio, una formación con esa representación "que hoy tiene la sociedad catalana"."No se nos escapa que este anuncio se inscribe dentro de la guerra electoral que están protagonizando el PP y Ciudadanos", ha apuntado Mena. "Parece, definitivamente, que", ha añadido.Por ello, desde En Comú han registrado unadel ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, a quien también trasladarán una pregunta sobre esta materia en el próximo Pleno de la Cámara Baja.Del mismo modo, Mena se ha puesto a disposición de la comunidad educativa en Cataluña paracontra lo que considera un "mecanismo de introducción por la puerta de atrás de un elemento de segregación educativa". "Puede ser que el PP no tenga bastante con segregar al alumnado en función de su género, incluso con dinero público", ha declarado Mena en rueda de prensa.El secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha asegurado este jueves que sería unque el Gobierno incluyera en los impresos de preinscripción de la matrícula una opción lingüística.En un tuit en su perfil de Twitter recogido por Europa Press, ha dicho: "Sería un abuso de competencia y una idiotez política y nos tendrá. Nuestras riquezas, vuestros prejuicios".En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Educación de CCOO, Manel Pulido, ha remarcado que el sindicato. Pulido ha asegurado que la aplicación del 155 "no habilita" para tomar decisiones de este calibre, y ha remarcado que crearía un problema donde no lo hay.El responsable de Educación de CCOO ha subrayado que "no tiene sentido hacer cambios en el modelo" educativo,con la comunidad educativa.