José Blanco pronostica que los socialistas ganarán las generales y Podemos quedará cuarto

info Libre

El eurodiputado y exsecretario de Organización del PSOE, José Blanco , ha pronosticado este jueves que su partidoporque está en las mejores condiciones para transformar el deseo de cambio de la sociedad española en votos a su favor. A, mientras que PP y Ciudadanos se disputarán las posiciones intermedias.Activo observador y analista de encuestas desde el año 2000, Blanco basa esta proyección en dos tendencias: lay el. Frente a Ciudadanos, al PSOE le favorecerá tener detrás una, opina el eurodiputado, que ha dejado en manos de la dirección del partido la decisión de repetir en las listas al Parlamento Europeo en los comicios de 2019.Blanco, que ha participado en un desayuno del Foro Nueva Economía, también ha afeado a las nuevas formaciones, Ciudadanos y Podemos, depara formar gobierno en 2016, y sin embargo ahora sí se muestran dispuestas a hablar para reformar la ley electoral con el objetivo de que los escaños se asignen de manera más proporcional al número de votos recabados en todo el país.También ha juzgado "sorprendente" que el Gobierno de Mariano Rajoy muestre su disposición a sea o no capaz de aprobar unos nuevos presupuestos . "Rajoy va a aguantar hasta el final para aguantar él y hacer su sucesión. Él sabe por qué y yo lo intuyo. Los tiempos políticos de Rajoy no son los que favorecen a su partido", ha advertido.Blanco, que apoyó a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez en las primarias, no ha emitido crítica alguna hacia la actual dirección de su partido. Respecto al nuevo reglamento que desarrolla los estatutos del partido y que refuerza el papel de la Ejecutiva Federal y de las bases frente a los barones regionales, ha señalado quesi la propuesta emana del secretario de Organización y "doblemente bien" si además lo ha acordado con los territorios.El eurodiputado, que dedicó su conferencia a la necesidad de acelerar el cambio energético y lay favorecer un crecimiento económico sostenible, hizo antes una referencia de. "Yo lo respetaba mucho, por su honestidad profesional y personal", comentó.