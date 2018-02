La Iglesia convoca un "acto de desagravio" a la Virgen del Pilar y el apóstol Santiago por el pregón satírico del carnaval compostelano

El Ayuntamiento no le da importancia

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, y el Cabildo de la Catedral de la ciudad han expresado supor el pregón satírico del humorista Carlos Santiago en el carnaval de Compostela y han invitado este sábado a un "acto de desagravio" al apóstol Santiago y a la virgen del Pilar.A través de un comunicado de prensa, "haciéndose eco del sentimiento de los católicos y personas de buena voluntad" de "Santiago y otros lugares", la Catedral de Santiago ha trasladado su "profundo sentimiento de pena por uncomo el ocurrido en el pregón de las fiestas de Carnaval de este año 2018"."No es de recibo que se puedaque da nombre y hace presente a su ciudad en el mundo entero", reprocha la Catedral de Santiago."Ante un hecho que rompe irrespetuosamente con lo dicho anteriormente, invitamos a, a nuestro patrón el apóstol Santiago y nuestra señora la virgen del Pilar", insiste. Para ello, todos los que lo deseen podrán participar en una Vigilia de Oración en la Catedral a las 17.30 horas de este sábado, día 17 de febrero.El pregón de Carnaval que pronunció el humorista Carlos Santiago en la capital gallega hay ha causado la indignación el PP municipal en la localidad aragonesa, así como entre los conservadores compostelanos. Esta formación política se ha dirigido al alcalde zaragozano,, para que hable con el regidory le pida explicaciones.La polémica viene por el monólogo pronunciado desde el Pazo de Bendaña en el que Carlos Santiagodel Pilar. Según ha publicado El Correo Gallego , se hicieron comentarios "soeces" hablando deSantiago, personaje que encarnó en la lectura del pregón y en numerosos espectáculos que ha hecho el dramaturgo y humorista.Preguntado en rueda de prensa el concejal de Medio Ambiente y secretario de la junta de gobierno local,, ha respondido que no acudió al pregón, pero que, en todo caso, este discurso se trata de un. "No es un asunto con mucho más recorrido", ha sentenciado.Además de las críticas llegadas del PP de Zaragoza, también los populares compostelanos se han pronunciado al respecto para censurar el pregón. Así, los populares compostelanos han calificado dey han asegurado que "muchos vecinos" les hicieron llegar su "malestar o indignación por un discurso absolutamente zafio pagado con dinero público de todos"."Es evidente que Martiño Noriega, al negarse a pedir disculpas, está poniendo por encima de los intereses de Santiago y del respeto a sus vecinos su. Tenemos pocas esperanzas de que rectifique", ha manifestado el PP compostelano.Los conservadores han indicado que, después de tres años en el gobierno, el regidor compostelano "debería saber que todo lo que se hace en Santiago tiene su relevancia exterior". "Nos preocupa, y mucho, lacon este tipo de manifestaciones zafias y groseras", ha expresado el PP compostelano.Por su parte, en un comunicado de prensa, el portavoz adjunto del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza,, ha exigido al alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, quepor los insultos vertidos contra la Virgen del Pilar por el pregonero de las fiestas de Carnaval.Además, Navarro ha reclamado al alcalde de Zaragoza,, que se ponga en contacto con. Al respecto, ha observado que Zaragoza en Común (ZEC) y Compostela Aberta han compartido ya en algunos actos "sus distintos puntos de vista en relación con las ciudades"."Por eso pedimos que llame a su amigo y le diga quey que nos pida disculpas", ha dicho tajante el dirigente popular zaragozano, quien ha insistido en que el pregón ha sido "ofensivo para los zaragozanos y de". Por esta razón, añadió, "el alcalde de Zaragoza debe defender a su ciudad, llamar a su amigo y exigirle que pida disculpas".En este sentido, ha lamentado que "no es la primera vez que insultan" a los zaragozanos y ha recordado que también a propósito de la Virgen del Pilar y la ofrenda de flores ", por lo que esperamos que esta vez esté al lado de los zaragozanos".El portavoz adjunto del PP ha aseverado que, que pasan por "el respeto a la libertad religiosa" y se ha preguntado qué hubiera ocurrido "si en vez de contra la Virgen del Pilar hubiera sido contra otras religiones o si lo que dice que la Virgen le hace al Apóstol lo hubiera dicho de una mujer normal y corriente a un hombre normal y corriente". "¿Qué habrían dicho todas las asociaciones y colectivos que forman parte de ZEC", se ha cuestionado.