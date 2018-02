El proceso

Una candidatura debilitada

Una tarea pendiente

Este jueves, durante más de una hora, el ministro de Economía,, se sometió a las preguntas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo como paso previo para que el pleno vote su candidatura a la vicepresidencia delY, a tenor, del breve comunicado emitido este jueves por los miembros de la citada comisión, el ministro deconvenció menos que su rival., señalan. Y añaden: "Algunos grupos expresaron sus reservas respecto al nombramiento del ministro De Guindos". No obstante, el comunicado arranca señalando que los dos únicos candidatos aspirantes a la plazaLane es el actual gobernador del Banco de Irlanda. Y uno de sus puntos a favor, según el grueso de los grupos del Parlamento Europeo, es que, a diferencia del ministro español,. Y, por tanto, no compromete la independencia del BCE.El paso de los candidatos por la Comisión de Economía es obligatorio, pero sus conclusiones no son vinculantes. En todo caso son una muestra más del poco consenso que concita la candidatura de Guindos. En España, el PSOE fue muy crítico con esta elección de Uno de los argumentos que esgrimía es que el Gobierno se hubiese saltado las recomendaciones de las instituciones europeas no proponiendo a una mujer.En este sentido, la comisión de Economía, tal como se solicitó, y pide una representación más equilibrada de género" en el Banco Central Europeo. "La comisión considera que una audiencia de ambos candidatos también por el Consejo", añaden.El máximo responsable de este órgano comunitario,, informó este mismo jueves de las conclusiones de la reunión al presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, y el presidente del Ecofin (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas), el también ministro búlgaro de finanzas,Será el día 19 cuando el Eurogrupo elija al nuevo vicepresidente del BCE, una elección que será confirmada un día después, el 20 de febrero, por los ministros de Economía de los Veintiocho (el Ecofin). Guindos asegura que no abandonará el Gobierno hasta ser elegido.La persona elegida deberá someterse a una audiencia, esta vez ya pública, ante la comisión de Economía del Parlamento. En principio se prevé para el 27 de febrero.. Ninguno de estos trámites son vinculantes, pero sí serán un termómetro perfecto de la acogida del futuro vicepresidente del BCE.Las fuentes del Gobierno consultadas aseguran que"Las conclusiones publicadas hoy [por este jueves] suponen un varapalo para Luis de Guindos.. Su pésima gestión en materia financiera en España, los posibles conflictos de intereses que emanan de su pasado como banquero de inversión y su negativa a dimitir como Ministro son lastres cada vez más evidentes de su candidatura, como se puso de manifiesto ayer [por este miércoles]", señaló el eurodiputado y Portavoz de Catalunya en Comú Ernest Urtasun en un comunicado "Optando por Luis de Guindos,, no consensuado con los demás partidos, poniendo así en riesgo la legítima y lógica aspiración de, añadió.La representación de España en las instituciones europeas es una asignatura pendiente del Gobierno de Mariano Rajoy desde que llegó a La Moncloa en diciembre de 2011. En los últimos años de Gobierno del socialista, los conservadores hicieron bandera política de laen los órganos de la Unión Europea. Y aseguraban que, de gobernar ellos, la presencia iba a ser mayor. La realidad desmiente de forma clara aquel pronóstico.