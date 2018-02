Montoro, sobre el escándalo sexual de Oxfam: "Debería cuidar más su casa que no hablar de casas ajenas"

Retirar subvenciones

El ministro de Hacienda y Función Pública,, se ha referido este jueves a los casos de conducta sexual inapropiada registrados en la ONG Oxfam y ha asegurado que es una de las organizaciones "más beligerantes" a la hora de criticar políticas económicas que son las que están trayendo desarrollo económico en todo el mundo., ha puntualizado.En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, antes de clausurar la junta directiva de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), ha precisado no obstante que cuestiones como éstas no tienen"Las ONG que reciben subvenciones públicas están auditadas, publican sus cuentas, están sometidas a control e incluso al propio control del Tribunal de Cuentas. Exigen esa transparencia en su contabilidad. Otra cosa es que determinadas ONG que son las que también van predicando y difundiendo un planteamiento cuasi ideológico sean precisamente las que después incurran en", ha señalado.Oxfam, de la quees su filial en España y que también ha reconocido este juevesde conducta sexual inapropiada en cinco años, publica de forma periódica informes sobre paraísos fiscales y desigual distribución de la riqueza Para el ministro, los casos registrados son una cuestión "completamente diferente" al control de las cuentas. Además, ha recalcado que las ONG hacen, tanto en la sociedad española, como en la lucha contra la pobreza, la desigualdad o el desarrollo económico del mundo."Algunos—ha insistido—, cuando además de hacer esa tarea tan importante, tan vital y que desde los poderes públicos apoyamos, lo que no deben hacer es estar todo el día sentando doctrina que ellos mismos no cumplen".Previamente, en los pasillos del Congreso, el ministro había indicado que habrá quea ONG que reporten comportamientos éticos inapropiados, aunque ha precisado que no compete a su ministerio.Así, ha precisado que las ONG españolas que reciben dinero público se someten a auditorías, hacen sus cuentas "públicas" y están revisadas por el Tribunal de Cuentas porque "se exige que haya transparencia". Si bien, ha precisado que"Otra cosa es que por otros motivos, que no son motivos de utilización de cuentas públicas, en términos de contenidos éticos, los que pertenecen a esas organizaciones tengan que. A partir de ello, es cuando hay que hacer la consideración de si una ONG cuyos miembros no tienen un comportamiento ético determinado tienen derecho a recibir subvenciones públicas", ha subrayado.En cualquier caso, preguntado por si el Gobierno va a revisar las subvenciones públicas a las ONG ante estos casos, Montoro ha precisado que no le compete directamente a él sino a