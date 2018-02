Podemos plantea una moción de censura contra Cifuentes como primer paso para trabajar conjuntamente con el PSOE

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar , ha emplazado este jueves al PSOE aen la región, empezando por presentar unacontra la presidenta regional, Cristina Cifuentes , que "cada dos meses tiene que explicar si es o no corrupta".En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid, Espinar ha incidido en que ha recibido con "sorpresa y alegría" lasdel presidente del PSOE,, en la última reunión de la Ejecutiva regional socialista en las que aseguró que estaba a favor de presentar una moción de censura contra Cifuentes.Para el senador, Robles está recogiendoque consideran que "hasta aquí ha llegado la broma". "Nosotros tenemos toda la disposición para empezar a hablar desde mañana mismo con el PSOE, si el PSOE quiere romper con el PP", ha asegurado Espinar.A su parecer, eso significaría que se podríaa la minoría del presidente del Gobierno,, en el Congreso de los Diputados, al mandato de Cifuentes, "que cada dos meses tiene que dar explicaciones deen lugar de dedicarse a gobernar", y a la situación de algunos municipios de la Comunidad en los que se podrían "llegar a acuerdos"."Lo hemos dicho muchas veces,de gobiernos, de aprobar los Presupuestos de, de un municipio fundamental como Parla, en el que gobierna el PP con siete concejales, o de una moción de censura al Gobierno de Cifuentes", ha enumerado.Espinar ha asegurado que está encon el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco , y cree que charlarán sobre la cuestión. Franco, por su parte, ya ha indicado que en estos momentos no es "viable" la moción En cuanto a, el también senador por Podemos ha incidido en que la formación naranja debe "definir realmente si suse acompaña con los hechos". "He oído decir a Aguado que se les está agotando la paciencia. Yo creo que Ciudadanos está cansado de ser el felpudo del PP de Madrid y ver como son los que están amparando a un gobierno con casos de corrupción", ha indicado.Espinar ha manifestado que esta posición debe ser "complicada" para ellos, "la de mantener una retórica con la corrupción y". En este sentido, ha concluido indicando que su formación y PSOE tienen la posibilidad de emplazarle para plantearse su acuerdo de Gobierno.