'Yo por ellas, ellas por mí': el 8M ya tiene banda sonora

"Valientes, libres, diversas,". Así arranca la canción Yo por ellas, ellas por mí, la banda sonora que marcará el camino hacia la huelga feminista que en estos momentos el movimiento feminista ultima y que tendrá lugar dentro de tres semanas, el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.La Comisión 8M, en torno a la que se han articulado los cientos de organizaciones que conforman el movimiento feminista en España para organizar el paro, ha presentado este jueves el tema, que han elaborado una decena de músicos, y cuyo mensaje no podía ser más claro: "A la huelga compañeras, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta,", dice el estribillo.El trabajo ha contado con la participación de integrantes de Tremenda Jauría, Mafalda, La Basu, Roba Estesa, Tribade, Kumbia Queers, As Punkereteiras, Viruta y La Terrorista del Sabor, que han compuesto la canción con un objetivo claro: movilizar al ritmo de la música, como refleja el hastahg que han lanzado, inspirado en la frase "Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa", de la célebre anarquista rusa Emma Goldman. "Para moverlo todo, para pararlo todo el 8M. ¡Porque sin nosotras no se mueve el mundo!", anunciaron en su cuenta de Twitter "Denunciamos realidades muy duras, pero las hacemos juntas y sabemos que juntas vamos a poder transformar las cosas. Por ello, queríamos una canción que denunciara el contexto cruel para las condiciones de vida de las mujeres, pero que te llamara, en lugar de quedarte en tu casa y llorar,", relata María Álvarez, miembro de la Comisión 8M, en conversación conTras el éxito que El merengue feminista cosechó en los paros del pasado año, el movimiento feminista quería que entraran "ganas de movilizarse" el 8M a través de una canción que también reflejara la variedad de problemáticas a las que día a día se enfrentan las mujeres, y que el movimiento reivindica con este paro, así como laque se ven afectadas por las mismas."Diversas" es como se definen en la primera frase de Yo por ellas, ellas por mí, una diversidad también presente en la—con fragmentos interpretados en castellano, catalán, euskera, gallego y español de Latinoamérica— y en la presencia en el vídeo, que también es fruto de un trabajo colaborativo, de mujeres de distinta procedencia, edad y situación socio-económica.Como curiosidad, Álvarez señala que en algunos momentos el ritmo de la canción parece cesar aunque finamente continúa, como ocurre con la lucha feminista: "Ojalá acabáramos con todas las injusticias el 8 de marzo, ojalá. Y el día 9 esto fuera otra historia. Perohasta acabar con las injusticias y garantizar que todas las personas tengamos los mismos derechos y podamos ejercerlos realmente", afirma convencida.