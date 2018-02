El Gobierno aplicará el 155 para "garantizar" la elección del castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas

Cumplir las resoluciones de los tribunales

Si Govern espanyol aprofita el 155 per dinamitar la immersió lingüística es farà evident la seva mala fe i voluntat de continuar fent mal a Catalunya, així com la nostra irresponsabilitat de no haver fet encara Govern republicà tal com ens mandatà la ciutadania el 21D. Govern ja! — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 15 de febrero de 2018

Pero sí tiene claro que tiene que tomar una iniciativa en esta dirección. Así lo puso de manifiesto este viernes el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El cómo lo hagamos, lo estamos estudiando" pero "sin duda lo haremos", señaló el también titular de Educación."Estamos estudiando cómo, pero sin duda lo haremos porque para este Gobierno es muy importante la libertad y dentro de la libertad importante elinsistió.Sus palabras llegan un día después de que se conociera que el Gobierno está estudiando la posibilidad de que en las matrículas para el próximo curso escolar en Cataluña estos formularios incluyan una casilla en la que los padres puedan marcar si quieren que el castellano sea la lengua vehicular de sus hijos. Así se hizo públicoEste mismo jueves, el presidente del Gobierno,, mantuvo un encuentro con el presidente de la Sociedad Civil Catalana (SCC),. Y fue él quien avanzó que el Ejecutivo estaba estudiandoNo pasa inadvertido que las competencias en materia de Educación están en manos del departamento de Méndez de Vigo. Los plazos que se marca el Gobierno para ponerlo en marcha sonMéndez de Vigo fue muy insistente en que la intención del Gobierno no es cambiar la ley ni el sistema lingüístico catalán, sino cumplir las sentencias de los tribunales de los últimos años."La resolución de preinscripción tal y como estaba en los tres últimos cursos, ha sido recurrida por el Gobierno y lo coherente es que de acuerdo al contenido de ese recurso vayamos a modificarla en ese sentido. Esto no significa un cambio del modelo educativo en Cataluña. Los modelos educativos están en las leyes", recalcó.En su intervención, y ante la insistencia de las preguntas de los informadores, el ministro aclaró que no está cerrado que el método escogido vaya a ser el de la "casilla"., señaló.En un momento en el que los conservadores están preocupados por el subidón de Cs en las encuestas, el anuncio podría ser interpretado como un intento del Gobierno de frenar que la formación de Albert Rivera les arrebate la bandera de la defensa del castellano.Méndez de Vigo fue preguntado sobre si se trata de una vía para forzar a los independentistas a formar Gobierno. Y lo descartó:dijo. También dio a entender que cuando tengan avanzada la medidaEn esta cuestión,. El PSOE no respalda al Gobierno y Ciudadanos, sí.En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, Carmen Calvo evitó criticar al Gobierno porque, según dijo, los socialistas no saben "exactamente" qué pretende hacer el Ejecutivo, que baraja fórmulas para garantizar la enseñanza del castellano como lengua vehicular en los colegios de Cataluña a las familias que así lo quieran.Mientras, el líder de Cs, Albert Rivera, aseguró que su formación estará "atenta" a que se aplique la propuesta del secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,, que afirmó el jueves que el Gobierno está estudiando si puede incorporar el castellano en el formulario de preinscripción escolar.Por su parte, desde ERC,, urgió desde su cuenta de Twitter a la formación de un Govern para evitar que Rajoy aproveche el 155 para "dinamitar" la inmersión ligüística en Cataluña.