El PNV vuelve a la carga contra Cs: casi todo es "postureo en el día a día"

Reforma electoral

El portavoz del PNV en el Congreso,, ha criticado lay ha denunciado que se busque cambiar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), no para buscar "un sistema más ajustado", sino para "sacar de las combinaciones políticas a los partidos nacionalistas y al PNV".En una entrevista concedida a RNE , recogida por Europa Press, Esteban ha reconocido que su formación no está cerrada a buscar "cambios y mejoras, pero siempre que hayaque el que había formado alrededor de la LOREG".Tras manifestar que en Ciudadanos casi todo es, ha advertido de que, después de las elecciones catalanas y las encuestas publicadas, la formación de Rivera ha apostado por "poner en aprietos o generar tensión con el PP".En este sentido, ha afirmado que no tiene "inconveniente" en hablar con Ciudadanos y, "como partido", no le preocuparía negociar con la formación naranja, ya que el PNV "es una roca", pero ha incidido en que le preocupa "como país, en general, como España o el Estado" el hecho de que hayaque animan a la confrontación y al 'a por ellos' como solución a las cosas", cuestión que "no aporta nada"."Es una política populista y, detrás de él, no hay una organización como tal., le veo dar bandazos y estar pendiente de los medios y las encuestas", ha lamentado.Cuestionado por una posible reforma electoral, Esteban ha considerado que "el problema" es que Ciudadanos ha dicho "claro, desde el principio, que queríana los partidos nacionalistas y al PNV"."No se trata de buscar un sistema más ajustado, sino que es una", ha reprobado, para añadir que, aunque la "moda" es denostar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), "tampoco ha dado tan mal resultado en cuanto a estabilidades de Gobierno".Tras incidir en que, ha señalado que el PNV no está cerrado a buscar "cambios y mejoras, pero siempre que haya un consenso más amplio que el que había formado alrededor de la LOREG y, para eso, deben entrar los grandes partidos y los partidos nacionalistas".