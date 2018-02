El Tribunal Supremo condena a 2 años y medio de cárcel a un tuitero por incitar al odio contra las mujeres

Absuelto del delito de enaltecimiento

El Tribunal Supremo condena a dos años y medio de cárcel a un tuitero por el delito de incitación al odio contra las mujeres al publicar en la red social Twitter mensajes en los que. Le absuelve también de un delito de enaltecimiento del terrorismo por difundir mensajes sobre actos terroristas, informa Europa Press.La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente sendos recursos presentados por el acusado y por la Fiscalía contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en enero de 2016 en la que le condenaba apor el delito de incitación al odio y por enaltecimiento del terrorismo.Por un lado, el Tribunal Supremo acepta las alegaciones del Ministerio Público que pedía aplicar a la penaprevista en el artículo 510.3 del Código Penal al haberse usado Internet como medio para difundir estos mensajes, lo que provocó que fuese accesible a un elevado número de personas.De este modo, eleva la condena por este delito de un año a dos años y medio de cárcel, másal entender que "el discurso del odio es claro en su afirmación antijurídica y típica, en la medida en que el autor vierte las expresiones contra las mujeres, y particularmente, respecto de las que han sido objeto de una vejación y un maltrato físico".En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, el Supremo indica que "el contenido de las frases revela el carácter agresivo de las expresiones y laal ir referidas a situaciones en las que desea encontrar a mujeres a las que se refiere en términos agresivos en un contexto de género".Entre los tuits que escribió el acusado figura uno que publicó en 2015 en el que afirmaba que "53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año,". "Y 2015 finalizará con 56 asesinadas, no es una buena marca pero se hizo lo que se pudo, a ver si en 2016 doblamos esa cifra, gracias", es otro de los mensajes difundidos.En 2016, y desde otra cuenta de Twitter, escribió: "Marta del Castillo era feminista y se tiró al río porque las mujeres se mojan por la igualdad". En otro compartió una imagen de una mujer, de la que no consta si es un víctima de maltrato o de violencia de género, bajo el lema:En cuanto, al recurso del acusado, el alto tribunal ha estimado parte del mismo y le ha absuelto de un delito de enaltecimiento del terrorismo por otros tuits relativos a atentados terroristas. Los magistrados consideran que sus expresiones fueronel acto que enaltecía o de la figura que pretendía reivindicar.De este modo, aunque la Audiencia Nacional le condenó a un año por cada uno de los delitos y que, ahora ha sido absuelto de enaltecimiento, el condenado veal aplicar el agravante del delito de incitación al odio."Ya no se ven atentados como los del 11S, estos de la Yihad no valen,, vuelve Bin Laden" o "Ya tengo los explosivos preparados para esta noche liarla en Sol, Feliz Año, Alá es grande", son algunos de los mensajes que difundió en la red social.El Tribunal Supremo considera que no ha incurrido en el delito de enaltecimiento porqueque en el otro delito por el que ha sido condenado."Expresa unas manifestaciones genéricas que refieren a que sólo falta un atentado en Madrid o una expresión de deseo, por lo demás inapropiada, de un mejor estilo en los actos terroristas,que no implican la caracterización del delito de peligro en la medida en que no hay concreción del destinatario del acto que se enaltece o de la figura que se pretende reivindicar", concluye la sentencia.