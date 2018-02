La brecha salarial se reduce ligeramente en la UE mientras se estanca en España

Aumenta en once de las CCAA

A mayor edad, mayor brecha salarial

Persiste porque se infravalora su trabajo

El 22 de febrero se celebra el Día por la Igualdad Salarial. UGT ha realizado un informe sobre esta brecha de género en España, que actualmente se sitúa en un 22,86%, lo que se traduce en que 7.065.200 asalariadas. Si se compara con la media de la UE, se constata que, a pesar de encontrarnos por debajo, en nuestro país no se avanza hacia la igualdad cuando en Europa la brecha ha venido reduciéndose ligeramente desde 2012.UGT ha trabajado con datos de Eurostat y con la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE actualizados en 2015, de forma que según la estadística europea la brecha salarial es del 14,9% y según la española es del 22,86%. Esto se debe a que el primero atiende a la brecha del salario hora, incluye empresas de más de diez trabajadores, etc., mientras que en el INE se tiene en cuenta la brecha en retribuciones medias anuales e incluye todas las empresas independientemente de su tamaño, entre otros factores.De esta forma, la media de la UE se sitúa en 16,3, lo que supone 0,4 puntos menos que en 2014. En España, ese mismo año, el porcentaje ya se situaba en el 14,9%, una cifra que triplica las brechas de Italia y Luxemburgo (5,5%). En el informe también señalan que con el ritmo de cambio actual en Europa, la brechaVolviendo a la información proporcionada por el INE, la variación de la brecha en los últimos años de los que se disponen datos refleja que(22,55% en 2010; 22,98% en 2011; 23,92% en 2012; 23,99% en 2013) para empezar a bajar muy ligeramente en los dos últimos años (23,25% en 2014). “A pesar del pequeño descenso producido, la brecha con salarios de 2015 se sitúa por encima de la que soportamos en 2010. Volvemos muy despacio a situarnos en la ya elevada brecha que existía”, señala el informe.Canarias, Baleares, Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura y Galicia sondel 22,86%; el resto sufren una desigualdad muy acentuada: Cantabria, Asturias y Navarra superan incluso el 28%. De hecho, sólo han mejorado ligeramente su marca respecto a 2014 seis de las diecisiete comunidades: Andalucía, La Rioja, Baleares, Navarra, Cataluña, Madrid y País Vasco.Según UGT, mientras que los hombres solamente en Castilla la Mancha, Extremadura y Canarias se encuentran por debajo del salario medio anual para ambos sexos, en el caso de las mujeres, solo en el País Vasco y Madrid, superan el salario medio. También señalan que las mujeres en Extremadura y en Murcia perciben los salarios medios más bajos para todos los sectores de actividad.Las mujeres que permanecen en el mercado laboral pasados los 65 años soportan unay una diferencia en euros respecto a los hombres de, mientras que entre los 25 a 29 años, el porcentaje desciende hasta el 14,02, es decir, unos 2.400 euros anuales.“Siendo mucho más elevado el número de mujeres que de hombres que continúan trabajando y existiendo unas brechas en euros y porcentajes tan elevadas, es fácil pensar que muchas mujeres tienen que permanecer en el mercado laboral, en trabajos precarios o muy precarios parapara acceder a una pensión de jubilación contributiva”, afirman en el informe.A lo largo de todo el texto, el sindicato insiste en la idea de que "la brecha salarial persiste porque se infravalora el trabajo de las mujeres" y defienden que se instaurenpara que se haga efectivo "el reparto del aumento de la riqueza que desde distintas estancias políticas y empresariales no dejan de proclamar", ya que la medida beneficiaría especialmente a quienes perciben los salarios más bajos en todos los sectores de actividad: las mujeres.Entre otras medidas, exigen la aprobación de una, que incluya el concepto de “trabajo de igual valor” y que además recojapara que la igualdad salarial entre mujeres y hombres sea un hecho.