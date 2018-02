info Libre

Tratan a Granados como si fuera "Mandela"

"Silenciar informaciones a cambio de hacer caja"

La acusación popular de Podemos en el caso Lezo ha pedido la remisión a la Audiencia de Madrid del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre una conversación intervenida ay en la que el periodistase le ofrece en reiteradas ocasiones para investigar a, director del digital. Mercado pone cifra al coste de esa "investigación": entre 60.000 y 90.000 euros.Sostenida el 19 de enero de 2017, Podemos entiende que esa charla y los sms que la preceden "guardan estrecha relación" con la demanda civil que el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, mantiene viva contra Inda y Mercado después de que OKdiario le acusara "en falso" de haber cobrado dinero de Venezuela en un paraíso fiscal . Inda y Mercado fueron absueltos en primera instancia. La sentencia se encuentra ahora pendiente de recurso en la Audiencia de Madrid.Francisco Mercado fue jefe de investigación de OKdiario hasta que a comienzos de 2017 rompió su relación profesional con Eduardo Inda de manera turbulenta. En marzo de 2017, el periódico que dirige Inda publicó dos grabaciones en las que acusaba a Mercado y al abogado Rodríguez Menéndez de un intento de chantaje.contactó con Inda y Mercado para conocer su versión sobre los hechos. El director de OKdiario no quiso realizar declaraciones. Mercado, por su parte, señaló lo siguiente: "No he tenido acceso a esa supuesta conversación privada mía. Ni he escuchado el audio, ni he tenido acceso a la transcripción. Por ello, no puedo validar algo que no he comprobado personalmente. Sólo tras verificar ambos extremos podría valorar su contenido. No obstante,en relación con dicha supuesta conversación".Podemos considera relevante la conversación entre Mercado y González porque en ella el periodista asegura que abandonó OKdiario "harto de que". A renglón seguido, añade que "le cambiaban textos, y esto le generaba querellas".Pero la conversación en absoluto se queda ahí. A lo largo de casi veinte minutos, Mercado acusa al director de OKdiario de trabajar a las órdenes de otro imputado del PP en graves delitos de corrupción,, enemigo acérrimo de González y a quien, en su opinión, Inda trata como si fuera "Mandela". Mercado llega a expresar la siguiente convicción: que, refiriendo –explica la Guardia Civil– que pudiera haber algún negocio, citando 'que".Mercado señala también a Inda como miembro de, en alusión al controvertido excomisario, hoy encarcelado por presunta corrupción. "Si alguna agencia se metiera a investigarlos –diagnostica ante su interlocutor telefónico– sacaría oro". En su opinión, "son la mafia". Se refiere, dice la UCO antes de citar otra parte de la conversación, a "los Villarejos, Enrique García Castaño [también excomisario] y toda esa gente que extorsionan en favor de López del Hierro o del que sea"., ministra de Defensa y secretaria general del PP.El periodista acusa asimismo a Inda de silenciar informaciones negativas sobre políticos y empresarios a cambio hacer "caja". Entre ellos cita a [Federico] "Trillo" y "Cospedal"., bancos andorranos también", dice Mercado. "Y lo mismo Benjumea [presumiblemente, se refiere a Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa], pensó que pagando tanto dinero dejaría de salir". "Quiero desmontar la mafia Villarejo Inda", había escrito previamente en un sms.El informador, que desarrolló la mayor parte de su carrera en el diario El País, urge al expresidente madrileño y principal sospechoso en la trama corrupta Lezo para que financie esa "investigación". O para que le ayude a encontrar alguien que la "patrocine". "Comenta –destaca el informe de la UCO– que con toda la información que tiene si alguien esponsorizara una investigación de esta historia, "mueren todos", ya que manifiesta que han dejado muchas pistas".Si González le ayuda, aduce Mercado, él puede encontrar gente que haga "todo el tema" por "60.000, 90.000" euros. "Francisco –narra el autor del informe policial en referencia a Mercado– le pregunta a Ignacio si hay alguien que odie lo suficiente a Inda y a esta mafia como para patrocinar la investigación a fondo". "Francisco le informa –añade el texto más adelante– de que todo el tema". Y utiliza el siguiente argumento en su intento por convencer a González: "Es una cantidad irrelevante para alguien que haya sufrido tanto por estos temas"."Ignacio –detalla el informe de la UCO– se interesa por quién le financia a Inda todo eso, respondiendo Francisco que él quiere investigar todo y necesita de la ayuda de Ignacio para buscar a alguien que patrocine todo esto. Francisco expone que sabe que hay gente, uno es Florentino, citando que Florentino le parece poco para la basura que hay ahí [OKdiario], refiriendo que".En ningún momento de la conversación, Mercado dice que tenga, pero sí insiste en que se podrían conseguir si alguien le facilita el dinero que solicita para su investigación.