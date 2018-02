La comisión de investigación sobre el PP recibe el martes al Bigotes y al autodenominado "Yonki del dinero"

Camps y Costa podrían cruzarse en el Congreso

¿Y Cifuentes, González y Aguirre?

La comisión del Congreso que investiga la presuntacontinuará este martes recibiendo a más comparecientes, tras la declaración el pasado día 6 del jefe de Gürtel , Francisco Correa, recibiendo en esta ocasión a otro de los cabecillas de la trama,, así como, el autodenominado Yonki del dinero.El Bigotes, quien fue responsable de Orange Market,por los contratos de Gürtel para los espacios de la Generalitat Valenciana en Fitur, está también acusado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.En su comparecencia hace dos semanas en el juicio de la trama valencia de Gürtel que se sigue en la Audiencia Nacional, Pérez, para el que Fiscalía pide 27 años de cárcel, señaló al expresidente valenciano Francisco Camps como la persona queal ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa para que la trama Gürtel facturase los actos de campaña de 2007 y 2008 del PP valenciano a otros empresarios.También para este martes se espera el testimonio de Marcos Benavent, el autodenominado Yonki del dinero, que está procesado por las presuntas irregularidades cometidas cuando fue gerente de la empresa pública Imelsa,. Benavent colaboró con la Fiscalía Anticorrupción y su testimonio fue clave en la llamada operación Taula contra la cúpula del Partido Popular en la provincia de Valencia y su presidente, Alfonso Rus.Tras el Bigotes y el Yonki del dinero, la comisión que presidente el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, tiene previsto citar el 6 de marzo al que fuera secretario general del PP valencianoy al expresidente de esa comunidadCosta confesó hace dos semanas en el juicio por la rama valenciana de Gürtel que sque contrataron con la empresa de Correa, Orange Market, para las campañas electorales de 2007 y 2008, en varios de los cuales participó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.Costa, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión fue, según el Bigotes y Correa, quien les indicó que. El propio ex número dos del PP valenciano señaló que fue Camps quien decidió contratar Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que éstos se financiasen en parte con "dinero negro". Camps negó las acusaciones y podría cruzarse con su antiguo colaborador en el Congreso porque han sido llamados a declarar el mismo día.Según el calendario acordado por los grupos, días después, el 13 de marzo, será el turno del principal imputado del caso Púnica , Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid,y ex secretario general del partido en la comunidad.Todos los grupos de la oposición,, pidieron citar a Granados en la comisión y cerraron la fecha. Este jueves, después de que el que fuera número dos del PP madrileño, también el partido naranja ha reclamado su comparecencia.En dicha declaración, Granados implicó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a la expresidenta Esperanza Aguirre en la presunta caja B del PP regional. En concreto, aseguró que en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 el partido realizó para Aguirre una, y sitúo a Cifuentes en el "núcleo de poder" de esa campaña hasta que acabó una supuesta "relación sentimental" con Ignacio González.Tras estas revelaciones, tanto el PSOE como Unidos Podemos se apresuraron a, Ignacio González y Esperanza Aguirre, unas comparecencias que Ciudadanos ya avanzó que apoyaría. Al término de la sesión de este martes, la comisión de investigación decidirá a qué nuevos comparecientes citar a partir de mediados de marzo.Y una semana después de Granados, en la sesión del 13 de marzo, la comisión recibirá a su antiguo socio,, considerado cerebro de la red Púnica y que viene colaborando con la Justicia desde el año 2015.Marjaliza ya confesó en su último interrogatorio del pasado 17 de enero que tanto él como Granados y Javier López Madrid –el yerno de, presidente de OHL– se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación de tres obras de Metro de Madrid en 2004.