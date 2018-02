Los narcos vuelven a desafiar en Cádiz a las fuerzas de seguridad al robar una lancha en un depósito judicial

Nuevo golpe al narcotráfico gracias a una operación conjunta de la @policia y la @guardiacivil en La Línea. 4 toneladas de hachís incautadas, 16 detenidos y desarticulado un sistema de radar para controlar los movimientos de los cuerpos de seguridad. pic.twitter.com/CttrbyasvT — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 19 de febrero de 2018

Vamos a intensificar la lucha contra el narcotráfico que tan buenos resultados está dando y a controlar el uso de las embarcaciones planeadoras para impedir su uso para el contrabando. pic.twitter.com/jOm0rfpFG3 — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 19 de febrero de 2018

Otro policía herido

Fin a la impunidad

Varios encapuchados han vuelto a desafiar a las fuerzas de seguridad en Cádiz al robar la madrugada de este lunes, horas antes de la visita a la zona del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido del depósito judicial del municipio gaditano de Conil de la Frontera, informa Europa Press. La investigación abierta se suma a la del 6 de febrero, cuando una veintena de encapuchados liberó a un narco que acababa de ser detenido, en esta ocasión en un hospital de la Línea de la Concepción.Acompañado del delegado del Gobierno, Antonio Sanz, y de otros altos mandos policiales, el ministro del Interior ha informado de la última operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil contra una banda de narcotraficantes. Ha habidoy se han intervenido cuatro toneladas de hachís, además de una estación de radar, casi 100.000 euros en efectivo, tres escopetas, una pistola, dos embarcaciones neumáticas, dos tractores, once vehículos y dos motos.Los periodistas, no obstante, se han interesado por el nuevo desafío protagonizado porque sobre las diez de la noche del domingo asaltaron el depósito situado en la Nacional 340 de Conil para recuperar una narcolancha. Los autores del robo maniataron al vigilante de seguridad quien, pasada la medianoche, alertó de la sustracción del camión en el que estaba cargada la embarcación.Zoido ha asegurado que yarelacionado con el robo en dependencias judiciales a punta de pistola. Fuentes policiales han precisado a Europa Press que la embarcación, de 12 metros de eslora y equipada con tres motores de 350 caballos cada uno, aún no ha aparecido ni tampoco han sido detenidos los autores del robo.Tras recordar que, el ministro ha manifestado que la investigación de la Guardia Civil sigue abierta, añadiendo que "si han sido capaz de localizar el camión en pocas horas, también podrán culminar la investigación". "Impunidad de los narcotraficantes, cero", ha apuntado.También ha señalado que el Ejecutivo está trabajando para limitar el uso de las denominadas narcolanchas. "Queremos que se cambie la normativa para que", ha señalado Zoido, que ha añadido que estas lanchas "no son de recreo por el diseño que tienen y por la motorización con la que vienen equipadas". Su prohibición es una de las medidas que demandan desde hace años los implicados en la lucha contra la droga.También este lunes, la Policía Nacional ha informado de la, el considerado como uno de los puntos más calientes del narcotráfico en Europa, por su presunta implicación en un delito de atentado contra la autoridad. El hombre, que intentaba huir, fue sorprendido alijando 3.500 cajetillas de tabaco de contrabando procedente de Gibraltar y golpeó al policía que finalmente lo detuvo.Sindicatos y miembros de las fuerzas de seguridad llevan tiempo pidiendo cambios legislativos y que se declare la, lo que implicaría el despliegue permanente de unidades especializadas. Interior tomó esta decisión en junio de 2017 como reacción a la muerte de un agente de la Policía Local de La Línea cuando perseguía de noche a dos contrabandistas de tabaco que viajaban en una motocicleta en las inmediaciones de la frontera de Gibraltar.Al ser preguntado por el dispositivo policial en el Campo de Gibraltar, deficiente según la opinión de sindicatos, Zoido ha señalado que no quiere "dar ventaja" a las bandas desvelando este tipo de datos. "Debe quedar claro que esta no es una zona que va a estar, esta es una zona donde el Estado de derecho se impone y se va a combatir todo tipo de delincuencia. Van a tener la respuesta del Estado de derecho", ha defendido.Zoido defendió el dispositivo de seguridad en el Campo de Gibraltar a preguntas de la prensa en el Congreso el 7 de febrero tras el asalto de encapuchados a un hospital para liberar a un narco relacionado con Los Castañas, uno de los clanes que dominan el tráfico de hachís en la zona. Ese día señaló que se revisaban cámaras y que, aparte del arrestado en la huida desde servicio de urgencias.El ministro y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se cruzaron cartas en las que el primero reprochó a la mandataria que, por un "caso excepcional", el vivido en el hospital de la Línea, hablara de que los narcos "campan a sus anchas" en el Estrecho. El titular del Interior ha vuelto a pedir este lunes lapara, según ha subrayado en su Twitter, hacer frente a un problema en el que influyen el desempleo y aspectos sociales y educativos.Según los datos recogidos en su carta, desde enero de 2017 hasta ahora se han incautado más de 183.000 kilos de hachís, se ha detenido a 518 personas y se han intervenido 490 vehículos en el Campo de Gibraltar. Interior ha insistido en esta idea al subrayar que laha conseguido incrementar un 300% las incautaciones de cocaína y un 45% las de hachís.Los policías y guardias civiles destinados a la zona piden, por su parte,para hacer frente a la escalada de tensión ante la constatación de que las bandas de narcos cada vez se enfrentan con mayor virulencia a los agentes encargados de la lucha contra la droga. Casi todas las semanas reportan incidentes con embestidas a los agentes en mar y en tierra.También reclamanpara poner fin a la sensación de impunidad. Ponen como ejemplo que el clan de Los Castañas ya ha sido varias veces golpeado policialmente sin conseguir su desarticulación o que Abdellah El Haj, un marroquí al que se conoce como Messi, pactó su entrega tras varias operaciones contra su estructura al pagar en noviembre una fianza de 80.000 euros, lo que provocó la indignación de amplios sectores de la Policía y la Guardia Civil.Este lunes, en la que ha sido su séptima visita al Campo de Gibraltar desde que fue nombrado ministro en noviembre de 2016, Zoido ha multiplicado sus mensajes de apoyo. "Los linenses", ha publicado en su Twitter en referencia a los habitantes de la Línea, "deben saber quey que la Policía y la Guardia Civil van a seguir protegiéndolos". "Los narcotraficantes y quienes les ayudan van a pagar por los delitos cometidos", ha enfatizado antes de concluir: "No hay futuro para ellos".