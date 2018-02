Pablo Iglesias llama al PSOE a reunirse con Podemos esta semana para estudiar la reforma del sistema electoral

Eliminar la barrera del 3% para conseguir escaño

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este lunes que su partido tiene "plena disponibilidad" para, y ha emplazado a los socialistas a mantener ese encuentro esta misma semana.En una entrevista en RNE , recogida por Europa Press, el líder del partido morado ha explicado que la dirección de su grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso ya ha trasladado su propuesta a los socialistas y"Espero que sea esta semana. Desde la semana pasada tenemos plena disponibilidad", ha confirmado.De este modo, Iglesias ha dado a entender que ahora"Es un clásico que el PSOE ponga una cosa en su programa y luego haga otra, pero las cosas han cambiado. Lo de mentir ya no se lleva", ha avisado, para añadir que, si no cumplen su palabra, tendrán que "rendir cuentas" con sus electores.En esta línea, Iglesias ha señalado que muchas de las propuestas que ha incluido Podemos en la propuesta de reforma electoral que ya trasladaron a Ciudadanos figuraban en el programa electoral con el que el PSOE concurrió en las últimas elecciones generales, como por ejemplo, laEl líder de Podemos ha aprovechado para anunciar que Podemos ha decididoque impedía a los partidos pequeños obtener escaño si no alcanzaban dicho porcentaje de voto, aunque tuvieran los votos suficientes para ello.Con todo, ha insistido en que espera que "el PSOE sea coherente" y apueste por permitir que en esta legislatura "España tenga". Y aunque ha señalado que esta reforma "no va de intereses partidistas", ha avisado al PSOE de que podría venirle bien si en la próxima cita electoral "les va peor" que en la última.Además de lasla portavoz de Unidos Podemos en el Congreso,, con su homóloga socialista,, Iglesias ha explicado que él mismo estuvo en contacto la semana pasada con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, con quien apenas ha hablado a lo largo de los últimos meses."Estamos en contacto yporque esto forma parte de nuestro trabajo y eso no puede ser una cuestión excepcional, del PSOE y del esto de formaciones políticas", ha afirmado Iglesias, quien se reunió por última vez con Sánchez tras el verano.Aunque no ha revelado los detalles de la conversación que mantuvieron a través de mensajes telefónicos, el líder 'morado' sí ha insistido que , dando a entender que este tema estuvo encima de la mesa."Creo que el PSOE puede contribuir a la regeneración de España y sería un mensaje muy positivo que el PSOE cumpliera su promesa. Nosotros no queremos ponérselo difícil", ha asegurado, para añadir que por ello no están planteando una reforma electoral que implique reformar la Constitución.Entre los temas que Iglesias considera "fundamentales" y que su formación traslada al PSOE "tanto en privado como en público" está también la necesidad, a su juicio, de impulsar unay acabar con la situación de "excepcionalidad" que existe en España, con "corruptos al mando del Gobierno"."Hay un tema fundamental en la agenda con Pedro Sánchez. Aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas y tengamos, hay algo más importante que el PSOE y que nosotros, que es sacar al PP del Gobierno, y seguimos teniendo una ocasión", ha apostillado.Iglesias ha aprovechado para cargar duramente contra el Gobierno del PP, "un partido ilegal que se financia ilegalmente, que tieney que encima están manejando las cuentas de todos los españoles".De hecho, en otro momento de la entrevista, al ser preguntado sobre el proceso judicial contra líderes independentistas por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre, Iglesias ha denunciado que es unaque ellos puedan acabar en la cárcemientras hay exdirigentes del PP investigados por corrupción que llevanAsí, ha señalado que aun teniendo "muchas diferencias con los independentistas", y "pensando que en Cataluña hace falta un Gobierno", es "una vergüenza" que, por ejemplo, la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel --citada este miércoles en el Tribunal Supremo"pueda acabar en la cárcel", en el país "en el que".Preguntado sobre el futuro de Cataluña, Iglesias ha señalado que, según las posiciones públicas de los líderes independentistas, es "evidente" que están manteniendo "debates internos" y que ""."Creo que eso va a ocurrir, que se producirá la investidura de un presidente en Cataluña. Lo deduzco de lo que leo en las entrevistas", ha apuntado el líder del partido morado.