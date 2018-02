'El Bigotes' lamenta que no se actúa contra los "donantes" del PP y cita al marido de Cospedal y a un amigo de Rajoy: "Iban a soltar el mondongo"

¿Dónde están los atizantes?

Rajoy y las "perrerías" de otros

, responsable de la empresa Orange Market de la red Gürtel , acaba de afirmar en el Congreso que en el caso de la supuesta financiación ilegal del PPque se debieran contra los donantes del partido, y en ese capítulo ha citado con reiteración a, marido de la secretaria general del PP,El que fue conocido como El Bigotes , quede Valdemoro (Madrid) por los contratos de Gürtel para los espacios de la Generalitat Valenciana en Fitur y que también está acusado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, ha comparecido este martes ante la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP. En la sala, y además de los periodistas, seguía atento la comparecencia su abogado, Javier Vasallo, que también representa a Francisco Granados en el caso Púnica.Desde la víspera había circulado la idea de que Pérez desvelaría datos que pudieran afectar al empresario Ignacio López del Hierro, que en los papeles de Bárcenas figura como donante de 114.000 euros entre 1997 y 1998. Pero lo cierto es que se ha limitado a remarcar su persistente aparición en la contabilidad B del PP que durante casi dos décadas anotó de su puño y letra el propio Luis Bárcenas. Una de las veces en que ha cargado contra el empresario lo ha hecho así: "El señor Ignacio López del hierro, marido de Cospedal, y Ángel Piñeiro figuran como atizantes, vienen a soltar el mondongo pero no los he visto en ningún sitio. Piñeiro es el edecán de Rajoy, es un amigo de Rajoy, hay medios que chitón, medios que no dicen ni pío de ellos,. Y no estoy difamando,verá que figuran los nombres ahí en los papeles de Bárcenas".López del Hierro acaba de anunciar una querella contra Pérez. En un comunicado, el marido de la ministra de Defensa subraya que judicialmente nunca se ha demostrado que él esté relacionado con los apuntes de donaciones realizadas por López H y López Hierro en los conocidos como papeles de Bárcenas.Pérez, que fue cara visible de la trama Gürtel en Valencia, ha aprovechado el interrogatorio de los grupos para invertir los papeles y lanzar una especie de Yo acuso con el que ha señalado no solo al marido de Cospedal sino a uno de los más cercanos amigos de infancia de Mariano Rajoy, el empresario Ángel Piñeiro. En su memorial también han salido mal parados el dirigente conservador de segundo nivel Juan Carlos Vera –"Le regaló Correa un coche y con lo que sobró se hizo una reforma en casa"–; Francisco Camps –e incluso a Iñaki Urdangarin: "Yo no veo que la justicia sea igual para todos, entre otras cosas porque. Pero casi nada de lo relativo a López del Hierro, ha venido a decir, cuentanen televisión.Durante el turno de preguntas del diputado de Ciudadanos Toni Cantó, El Bigotes, que ha acudido a la cita perfectamente rasurado, ha deslizado una enigmática frase cuando hablaba sobre, que fue alto directivo de empresas como Repsol y que, según sus palabras, diseñó la arquitectura societaria de la trama Gürtel. Y aunque el compareciente no lo ha dicho, ese andamiaje incluía empresas extranjeras y pagos en países como, por ejemplo, Suiza. "Blanco Balín –convino El Bigotes– es inspector de Hacienda y muchas más cosas., lo saben muchos periodistas que no se atreven ni a poner la pluma".Pérez se ha permitido aconsejar a Cantó que los partidos abran en sus webs una ventana para informar del coste exacto de cada acto y ganar en transparencia –"tomamos nota", ha sido la respuesta del diputado–. Y cuando el diputado de ERC Joan Tardá le ha preguntado si se considera parte del engranaje de la corrupción, ha contestado así:Según ha recordado, él mismo no aparece en los llamados papeles del extesorero, pero está compareciendo en la comisión de investigación, y en cambio hayparalela del PP que ni se les ha llamado a declarar ante ninguna instancia, y ha citado en concreto dos nombres: Ignacio López del Hierro y Castillo, marido de Cospedal, y, un amigo de la infancia de Mariano Rajoy que fue su "edecán"."Figuran como(donantes), iban ay no les he visto en ningún juicio, no dicen ni pío. A lo mejor es que tienen algún privilegio —ha protestado—. Me gustaría que vinieran mañana aquí como yo".El cabecilla de la Gürtel valenciana ha aprovechado para señalar en otro momento que, en cambio, hay secretarios de las empresas de la trama que ganaban 1.000 euros que están condenados a ocho años o funcionariosy que sólo "pasaban por ahí".El responsable de la empresa Orange Market de la red Gürtel, ha considerado que, viendo el actual Grupo Popular del Congreso, en el PP "" que había antes de estallar el caso, con algunas incorporaciones de dirigentes jóvenes a los que reprocha que "insulten" a los acusados sin tener "ni idea" de cómo funcionaba el partido. En su comparecencia se ha quejado de que haya portavoces del PP que "" a los miembros de las empresas que trabajaban para el partido y que ahora están siendo investigados por la Justicia por esa supuesta financiación ilegal del PP."Los dirigentes jóvenes no tienen. Les resulta muy fácil insultar, pero si veo el hemiciclo, sigo viendo a los mismos –ha señalado–. Es muy fácil echar balones fuera, insultar a los que estamos en el lado oscuro, pero no conocen cómo pasaba, como sucedía".A juicio de Pérez, de los nombres de la supuesta financiación ilegal del PPy, si alguien falta por salir, son los donantes y ha invitado a examinar la lista y compararla con los contratos y obras públicas que han recibido.Y es que, según ha relatado, para organizar los actos del PP iba a diario a la sede de Génova y se reunía con mucha frecuencia con(ex alcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato) y también con los hoy diputados, que estaban en el área de Organización. Como su presencia en la sede de Génova era muy frecuente y organizaba numeroso actos, llegó a tratar con muchos que hoy son dirigentes del partido, y ha mencionado a Javier Arenas y al portavoz Rafael Hernando.Con Rajoy no tuvo esas reuniones y su relación se circunscribe a los once meses transcurridos desde la campaña de las elecciones generales de 2004, en la que el hoy líder del PP fue por primera vez cartel electoral. Llegaron a compartir un viaje de más de un mes en Argentina cuando Rajoy hacía campaña en la comunidad emigrante. Según Rajoy, fue en el mismo año de 2004 cuando ordenó romper relaciones con el grupo de Correa. La trama siguió no obstante trabajando a destajo para el PP valenciano y el de Madrid.Casi al final del interrogatorio, Pérez ha puesto especial énfasis en subrayar que Rajoy nada tiene que ver con lo que ahora se juzga.Como ejemplo de lo poco que veía al hoy presidente del Gobierno, Pérez ha repescado en dos ocasiones la misma anécdota, relativa a la última vez que se recuerda a sí mismo en su compañía. Fue, ha dicho, cuando le acompañó a una óptica. Iba con Belén Bajo, hoy también diputada, que era entonces jefa de prensa de Rajoy. Ella fue quien en una ocasión le abroncó en la sede nacional y por eso dejó de trabajar con Génova y ya después le acogió Francisco Camps en la Comunidad valenciana.A su juicio, el origen de aquella ruptura fue que Rajoy se llevaba "fatal, a palos," con Antonio Cámara que había sido jefe de gabinete de José María Aznar y a quien Correa "cometió el error" de contratar.El PP, ha explicado, no era buen pagador y tenía que enviar cartas a quien mandaba, incluso a Rajoy, para cobrar. Y por eso también rechaza la versión de los dirigentes actuales del PP acerca de que eran "gente que se ha aprovechado" del PP: "", ha protestado.Con todo eso, tiene "clarísimo" que ahora el PP trate de "demonizarle" y ya no le conocen. "Cuando tú pasas de humano a apestado, es lógico –ha reconocido en momento–. Cuando dicen que no se acuerdan de ti, pues imagino que tratan a mucha gente yy vas olvidando el rostro".Pérez ha contestado a casi todas las preguntas previo aviso de que no entraría en aquellas directamente conectadas a las causas que aún tiene pendientes. Una de ellas es la de la visita del Papa a Valencia. Aquí solo ha deslizado otra muestra de su pésima relación con el exvicepresidente de la Generalitat Juan Cotino, que solo tiene "amigos en los altares". Pero ha lanzado un aviso en relación a la pieza sobre la visita del Papa, cuyo juicio será el próximo de la serie Gürtel en la Audiencia Nacional: "Déjeme que me guarde.".