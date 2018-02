El Congreso rechaza secundar la huelga del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, como pedía Compromís

Ya lo intentó el año pasado

El Congreso ha rechazado secundar la huelga feminista convocada por el Día Internacional de la Mujer, el próximo, tal y como había solicitado Compromís a través de una iniciativa, en la que llamaba a la Cámara a "paralizar totalmente el trabajo parlamentario" durante ese día. Como ha ocurrido en los días de huelga general,, con independencia de que sus miembros secunden o no los paros del 8 de marzo. Es más, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, está preparando para ese día alguna actividad institucional con motivo del Día de la Mujer. Así lo han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press tras la reunión de la Mesa del Congreso, en la que se ha estudiado laregistró a principios de este mes.En su propuesta, Compromís pedía a la Cámara Baja que "demostrara" su, incluyendo el de la representatividad política. Así, pedía a la institución que no se limitara "a colgar lazos o hacer escritos y tertulias de mujeres para reivindicar la igualdad de género".La portavoz de Igualdad de Compromís, Marta Sorlí, explicó que ya son varios años los que llevan reivindicando que "la mujer quiere vivir en igualdad de condiciones, no quiere que la maten y quiere cobrar lo mismo que sus compañeros". A su juicio,y se evidencie públicamente que el Congreso está del lado de las mujeres y del lado de la igualdad".Compromís ya intentó la adhesión de la Cámara Baja al 'Paro Mundial de Mujeres' que, el año pasado, impulsó la Plataforma Feminista 7-N,. Pero no tuvo éxito y no se suspendió la actividad parlamentaria durante la jornada.