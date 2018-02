El Congreso vuelve a pedir al Gobierno que revoque la utilidad pública de HazteOír

El PP dice que es actuar contra la Justicia

La Comisión de Interior del Congreso ha apoyado este martes, a pesar del voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, una proposición no de ley de Unidos Podemos en la que se instaba al Gobierno a revocar laque posee la organización HazteOír.org y que le benefician fiscal y jurídicamente, según denuncia el partido morado, informa Europa Press.La defensora de esta iniciativa, la diputada de En Comú Mar García-Puig, ha recordado queque el Congreso debate y apoya una iniciativa similar a ésta y, por ello, urge al Gobierno a escuchar a la Cámara y a retirar los beneficios de los que goza esta organización.García-Puig ha hecho, durante su intervención, un repaso de las diferentes iniciativas que HazteOír.org ha llevado a cabo en los últimos años, como el lanzamiento de un autobús con el lema; campañas contra varios anuncios televisivos y una serie de televisión en los que se veían familias con progenitores del mismo sexo; o el reparto deen colegios de Castilla-La Mancha."Entendemos que el Gobierno considera que estas actividades", ha denunciado la diputada, quien ha señalado que acciones como ésta son las que provocan situaciones como el suicidio del joven transexual de 16 años Ekai, en Ondarroa (Vizcaya), después de que le fuera rechazado un tratamiento hormonal que frenase su pubertad.Sin embargo, el PP ha defendido la decisión del Gobierno de no iniciar acciones para retirar la categoría de utilidad pública a HazteOir.org porque seríay, por tanto "improcedente iniciar un proceso sobre la base de un criterio que mantiene un sector de la sociedad".La diputada conservadora María del Mar Blanco ha recordado que existenque permitieron estas acciones de la organización y, además, ha señalado que HazteOír.org ha cumplido con su deber de "presentar las cuentas y actividades" al Ejecutivo sin que se observara "irregularidades" en las mismas.Pero, para el PSOE estos argumentos no han servido y ha señalado que las campañas de HazteOír.org que han sido frenadas por la fiscalía han permitido que esta organización haya "maquillado" sus mensajes para "ponerse" y mantener su situación.A juicio de la portavoz de Igualdad Socialista, Ángeles Álvarez,y campañas como la de HazteOír.org, a su juicio, "humillan a colectivos de personas por su orientación sexual".Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha explicado la abstención de su grupo en la votación, después de que los morados rechazaran su enmienda. En su texto, los naranjas buscaban ampliar esta petición a otras organizaciones e incluso a aquellas que puedan apoyar el terrorismo, con el objetivo de tratarDel mismo modo, el portavoz del PNV en esta comisión, Mikel Legarda, que también ha recordado a Ekai durante su intervención, ha señalado que de lo que se habla en esta iniciativa no es de atacar el derecho de asociación, sino que se está planteando la utilidad pública de una organización que, a su juicio,Finalmente, la portavoz de Igualdad de ERC, Teresa Jordà, ha defendido el derecho de los menores "al libre desarrollo de su personalidad", mientras el representante de PDeCAT, Feliu-Joan Guillaumes, considera que no se puede tener un diálogo civilizado con "alguien que niega la humanidad"., ha concluido.