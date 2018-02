Madrid cifra en 60 migrantes las que no pudo atender durante tres días por "los cambios de actuación de Interior"

Albergue de emergencia

"Desde el día 2 nadie ha quedado en la calle"

El director general de Integración Comunitaria y Emergencia Social del Ayuntamiento de Madrid, Luis José Nogués, cifró enlas que no pudieron ser atendidas durante tres días por el Consistorio a finales de enero y primeros de febrero por "losde acoger con sus recursos", según informó Europa Press.Los perjudicados fueron "jóvenes africanos venidos de Barbate y Málaga con billetes pagados a Madrid y procedentes del CIE de Aluche con expedientes de expulsión, a quienes", dijo. También destacó que el Ministerio está dando cita a los demandantes para septiembre en la Oficina de Atención al Refugiado.El director general remarcó quepero el Ayuntamiento les dio respuesta después de tres días en los que tuvieron que ser atendidos con los recursos de entidades sociales.Nogués explicó en la comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo que en la Campaña Municipal del Frío se pusieron operativas 569 plazas de acogida. Desde el 2 de febrero, cuando entró el temporal de frío, el Consistorio activóPor su parte, fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social explicaron en su momento que, a los que se les ofreció los recursos del sistema de acogida español.Según explicaron, Empleo recibió hace tres semanas un listado remitido por el Ayuntamiento de Madrid con los nombres de 87 personas y que, una vez realizadas las consultas pertinentes, confirmaron que únicamente cuatro de ellas eran solicitantes de asilo. En el listado habría once familias, de las cuales,Además el Ayuntamiento puso en marcha unen Francos Rodríguez para dar respuesta fundamentalmente a los demandantes de asilo. Este albergue estará en funcionamiento hasta el 31 de marzo para dar respuesta por el Ayuntamiento a una situación que "no es competencia" municipal sino que responde a "unsobre las citas de solicitantes de asilo y demandantes de ayuda subsaharianos".La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento,, criticó a un Ayuntamiento que tiene una pancarta de Welcome Refugees pero "los perfiles que no cumplen se quedan durmiendo en la calle" mientras "culpan al Gobierno escurriendo el bulto".En la comisión Villacís señaló que distintos colectivos advirtieron al Ayuntamiento el pasado verano que, lo que se tradujo en la casi treintena de personas acogidas durante unos días en la parroquia San Carlos Borromeo, tres de ellas menores. También destacó que distintos informes apuntan a unNogués remarcó que "desde el 2 de febrero y hasta hoy toda la demanda de acogida es respondida y nadie ha quedado en situación de calle". Para el concejal del PP Orlando Chacón la contestación no fue suficiente porque considera que el EjecutivoChacón preguntó por los aún inexistentes planes municipales de atención a los solicitantes de asilo y preguntó al Gobierno si esperan que "".