Pedro Sánchez reunirá a los exlíderes del PSOE en unas jornadas en marzo para escenificar la unidad interna

El líder del PSOE, Pedro Sánchez , reunirá a los ex secretarios generales de su partido en unasen Madrid con las que pretende que se escenifique lade la formación, después de que ninguno de sus antecesores le apoyara en las primarias que le ganó a la andaluza Susana Díaz. Las jornadas, denominadas, se celebrarán entre los días 15 y 18 de marzo en Madrid.Lo ha anunciando el propio Sánchez en una entrevista en Antena 3 , recogida por Europa Press. El líder socialista ha desvelado que a esos encuentros espera que acudan. González es, de todos ellos, el único que queda "pendiente de confirmar", pero Sánchez confía en que finalmente también pueda estar.Sánchez comió con González la semana pasada, en una cita que sirvió para que ambos comenzaran a recomponer su relación personal, según informaron entonces fuentes del partido. El expresidente del Gobierno llegó a decir que se había sentidoporque le prometió que se abstendría en la investidura de Mariano Rajoy, compromiso que incumplió.En esta escuela de gobierno los dirigentes históricos, la mayoría de los cuales tuvieron responsabilidades de gobierno, podrán compartir su, en un momento en que el PSOE prepara ya su programa electoral para las municipales, autonómicas y europeas de 2019.La Escuela de Gobierno Jaime Vera se desarrollará en Madrid entre los próximos 15 a 18 de marzo y su objetivo es lapara que gobiernen desde convicciones socialdemócratas, dando respuesta a las demandas de la ciudadanía.A las jornadas también están invitados, aunque aún no han confirmado asistencia, los presidentes de Andalucía,; Asturias,, y la Comunidad Valenciana,. Sí prevén asistir sus colegas de Extremadura,; Baleares,; Aragón,; y Castilla-La Mancha,. Algunos de estos dirigentes no acudieron a la reunión del comité federal del pasado sábado.A lo largo de cuatro días se celebrarány diálogos abiertas a la sociedad civil y con la participación de stands de ONG y fundaciones del ámbito social invitadas a la escuela de gobierno.