PP, PSOE y Cs tumban en el Congreso la idea de ERC de eliminar los títulos nobiliarios: "No tiene ningún sentido"

"Pónganse a trabajar en cosas serias"

El PP, el PSOE y Ciudadanos han rechazado este martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley de ERC que instaba al Gobierno a eliminar los títulos nobiliarios y han instado a la formación independentista a ponerse a trabajar "en cosas serias" y, en vez de presentar iniciativas que no tienen "ningún sentido", informa Europa Press.La iniciativa de los independentistas catalanes reclamaba al Ejecutivo realizar las modificaciones legales oportunas a fin de que el Estado no reconozca distinciones y títulos nobiliarios por ser propios de "etapas autoritarias" y por suponer a día de hoy "de las muchas que están instaladas y cronificadas en el Reino de España", según ha dicho el portavoz de ERC, Joan Tardá.Sin embargo, su propuesta se ha topado con el, que han coincidido en recordar que los títulos nobiliarios no suponen "ningún privilegio" ni llevan consigo contraprestación alguna, sino que sólo tienen carácter "simbólico y honorífico". Además, les han recordado el título de marqués que el rey emérito concedió en su día al que fuera presidente catalán José Tarradellas.Desde el PP, María Ángeles Esteller ha enmarcado la iniciativa de los independentistas catalanes en su voluntad de "desprestigiar" y "deslegitimar" las instituciones y. "Y como los títulos nobiliarios representan la llamada historia común, quieren eliminarlos", ha apostillado.En nombre del PSOE, el diputado Pedro Muñoz ha ironizado sobre el "interés" que este asunto que ERC ha sometido a debate suscita entre la ciudadanía española y que, a su juicio,. Además, ha animado sus diputados a presentar una proposición de ley si de verdad quieren suprimir las distinciones que denostan.De su lado, la portavoz de Cultura de Ciudadanos, Marta Rivera, ha preguntado a los de Tardàpor plantear esta iniciativa sin saber que los titulados no gozan de privilegios. Asimismo, les ha acusado de llevar este asunto al Congreso por "una pataleta snob". "Póngase a trabajar en cosas serias y dejen de tomar el pelo a quienes les pagan", les ha soltado.Por contra, tantocomo elhan avanzado su. El representante de En Comú Marcelo Expósito ha justificado su apoyo en que no es de recibo mantener unos títulos que no son más que "un residuo medievalista" en el seno de un Estado democrático avanzado como el español. "La edad moderna va vinculada a un Gobierno que apuesta por valores liberales", ha añadido el portavoz adjunto del PDeCAT, Jordi Xuclá.