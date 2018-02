Artur Mas: Puigdemont tiene razón, pero "a veces tener la razón no te da garantías de ser investido"

Aconsejó no hacer la DUI

El expresident de la Generalitat Artur Mas ha considerado este miércoles que ladel 27 de octubre fuey no tenía un "recorrido real". Además, se ha mostrado convencido de que Puigdemont tiene toda la razón para reclamar su investidura pero ha precisado que a veces, tener la razón, no te da garantías para poder ser investido. En este sentido, ha mostrado su confianza en que el candidato "tomará la".En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press al día siguiente de declarar en el Tribunal Supremo, Mas ha explicado que para él Puigdemont tienecuando reclama ser investido. Sin embargo, ha matizado: "a veces, en la vida, tener toda la razónde que se pueda implementar".Sobre si avala que Puigdemont y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel estén en Bélgica y en Suiza para defenderse, ha constatado que siempre ha defendido la posición del primero porque "es el presidente del país y sabe seguro que, si pone los pies en Cataluña o España,".En el caso de Anna Gabriel , respeta las decisiones de quienes se encuentran en procesos penales que pueden tener consecuencias muy duras: "Cada persona tiene una situación personal, familiar, anímica y política que, las compartamos o no".En cuanto a la declaración de independencia, ha explicado que fue simbólica. "Todos los actores que estaban en el Parlament el 27-O sabían que esto. Otra cosa es que le dieran importancia como simbolismo", ha dicho.Para él, "tan evidente es que el 1-O fue un referéndum como que la declaración del 27-O fue una, parlamentaria y simbólica"."Lo sabe todo el mundo", ha insistido Mas, que ha pedido, y ha recordado que, tras la declaración de independencia, el Govern no se reunió en ningún momento para tomar decisión alguna.Al preguntársele si se engañó a los catalanes, lo ha negado y ha dicho que "en política hay componentes simbólicos yo se hinchan para intentar quedar lo mejor posicionado posible ante determinada opinión pública".Pese a todo, ha admitido que élcon la declaración de independencia porque, a su juicio, se podía haberpara ganar aliados y situarse en la escena internacional, sin necesidad de proclamar la independencia en el Parlament, o bien convocar elecciones inmediatamente después del 1-O.Sin embargo, ha reconocido que su posición no generó consenso y fue minoritaria, pese a que el entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se planteó seriamente convocar comicios, lo que finalmente no hizo porque "queríapor parte de Madrid: que si convocaba elecciones no podía haber 155".Según Mas, puede, porque "cuando no se tiene la seguridad de que no se aplicará el 155, no se puede considerar un error la decisión de no convocar elecciones".Ha dicho que no habla con Puigdemont desde principios de diciembre, cuando le visitó en Bruselas, pero que le ha trasladado su análisis de la situación, aunque no ha concretado qué le recomendaría: "Confío en que".En su opinión,para posibilitar que haya un partido de centro amplio en Cataluña y soberanista, que podría ser "la mejor CDC de las mejores épocas"."No se trata de que, y sí de ver cómo sumar", ha sostenido el también expresidente del PDeCAT, partido que considera la columna vertebral de la candidatura de JxCat.Tras la sentencia del caso Palau, Mas mantiene quey ha recordado que la relación del Palau de la Música y CDC nació en los años 90, cuando Daniel Osàcar no tenía responsabilidad alguna en el partido.Según ha dicho, "él llega en 2005 y se encuentra con unos convenios con el Palau que sigue administrando. Cuando se ve que hay irregularidades de Millet, Montull y compañía, la fundación de"."Sigo poniendo la", ha subrayado Mas, que no ha concretado quién firmó dichos convenios, alegando que son personas que ya no están.