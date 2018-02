Directo | Llarena reconoce la "importancia" de Rovira en el 'procés' pero no advierte riesgo de fuga por "su comportamiento" en los últimos meses

info Libre

La exdiputada de la CUPanunció este martes desde Suiza que no acudirá a declarar ante el juezen el Tribunal Supremo, que juzga la causa del procés soberanista, y así lo transmitió por escrito al Alto Tribunal. A pesar de ello, el magistrado mantiene la citación para la exlíder cupaire mientras estudia qué medidas tomar tras la huida de Gabriel.Sigue enla última hora sobre el procés:Pasada la hora de la citación únicamente se habían personado ante el juez las acusaciones particular representada por lay la popular ejercida por Vox, según las mismas fuentes, que acudieron al mantener el juez la convocatoría., que no ha revelado por el momento si solicitará orden internacional de busca y captura.A las 9.30 horas de esta mañana, y tal como anunció su defensa, la exdiputada de la CUPen el Tribunal Supremo para declarar como investigada por los delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos que le imputa indiciariamente el magistrado Pablo Llarena, que instruye la causa contra el procés que propició la declaración unilateral de independencia de Cataluña.El juez del Tribunal Supremo, que juzga la causa por el procés soberanista que concluyó en la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre,de la exdiputada de la CUPcomo investigada. No obstante, la exlíder cupaire ya anunció este martes en una entrevista en el diario suizo Le Temps que no acudirá a declarar, ya que considera que no tendrá "un juicio justo". Asimismo, Gabriel relató que, en caso de que se solicite su detención, hará una petición de asilo político a las autoridades suizas.Unos(Barcelona), la localidad de origen de la exdiputada Anna Gabriel,este martes por la noche para mostrar su apoyo a la cupaire tras su marcha a Suiza. Con una pancarta en la que se puede leer "Si tocan a Anna, Sallent responde", han leído un manifiesto para denunciar el bajo nivel democrático del Estado español e instar a la movilización.