Las víctimas de Angrois rechazan que el PP presida la comisión del Congreso sobre el accidente

El PP está dispuesto a asumir laocurrido en Angrois (Santiago de Compostela) en julio de 2014, un órgano que el Congreso acordó crear hace cinco meses, pero que aún no se ha constituido porquesobre los miembros de la Mesa que deberá dirigir sus trabajos.Ante esta situación de bloqueo, fuentes de la dirección de la Grupo Popular informaron a Europa Press de queInicialmente, el PP y el PSOE consideraban pertinente que la Presidencia recayera en un, como ha sido tradición en la Cámara con las comisiones de investigación. Primero se tanteó a Ciudadanos, que rechazó la oferta, como también hicieron después tanto el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, como el Unión del Pueblo Navarro, Íñigo Alli, ambos socios electorales del PP.Tras estas negativas, se sondeó a Compromís, aunque este partido, al formar parte del Grupo Mixto, no tiene plaza en la comisión de investigación ya que la representación le corresponde al PDeCAT, que inscribió a su diputado Feliu Guillaumes. El partido independentista sí estaba abierto a valorar la posibilidad de convertirse en presidente, peroAsí las cosas, finalmentey el PP se muestra abierto a poner a un miembro de su grupo al frente de la comisión. El accidente, que costó la vida a 80 personas y dejó más de cien heridos, tuvo lugar cuando era ministra de Fomento la ahora presidenta del Congreso, Ana Pastor.Desde el PSOE aseguran que lo importante escuanto antes. Además, los grupos tienen que acordar también quiénes compondrán la Mesa de la comisión de investigación que se acordó crear hace unas semanas sobre el accidente que sufrió un avión de Spanair en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en el que fallecieron 154 personas. Este siniestro se produjo en 2008, siendo titular de Fomento la socialista Magdalena Álvarez.La plataforma de víctimas del accidente reclama en cambio que no sea el PP, que votó en contra, el partido que presida ahora la comisión de investigación en el Congreso.En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, recordó que los afectados pidieron ya en su día, "como es lógico, que la presidencia no fuera para un partido que vota en contra" y "por tanto" no quiere que haya una investigación, pues, subrayó.En este sentido, apuntó que el presidente de la comisión "", y apeló al PSOE, y más en concreto a su diputado Odón Elorza, para que su actuación pueda evitar que finalmente sea el Partido Popular quien presida el órgano.Del socialista vasco, las víctimas reivindican que no les ha "fallado" desde que fue el primero en su partido en respaldar públicamente su demanda de una comisión de investigación. Señalan, así, que mostró "compromiso" y "sensibilidad" por su causa, en busca de "verdad y justicia".", advierte el portavoz de la plataforma, quien critica que en lo relativo a este siniestro y a la eventual depuración de responsabilidades "el PP y el PSOE fueron juntos".