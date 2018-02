El PP de Ourense respalda la huelga feminista y anima a sumarse a la plantilla de la Diputación

Feijóo: "Respetamos todo"

"Concesiones" de todos los partidos

El paro debe ser "simbólico"

El PP de Ourense se desmarca de la línea oficial del partido y hará unprovincial para "secundar la convocatoria de paros laborales y movilizaciones" durante la huelga feminista del próximo 8 de marzo, en reivindicación de "la igualdad de oportunidades en el trabajo, en la esfera social y del derecho a vivir sin violencia", informa Europa Press.Así lo señala la declaración institucional que está previsto que se apruebe el próximo viernes en el pleno de la Diputación, que dirige el conservador Manuel Baltar , y que, en principio, cuenta con elcon presencia en el ente provincial: PP, PSOE, BNG y Democracia Ourensana (DO).Además de un apoyo expreso a la convocatoria de huelga, el texto se compromete a "trasladar a la Xunta, grupos parlamentarios e interlocutores sociales", la"a través del diálogo social" para evitar situaciones de discriminación y llevar a cabo el Pacto contra la Violencia de Género.De este modo, los conservadores ourensanos, que rechaza esta convocatoria por considerarla una "apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres" y porque se trata de "una huelga de élites feministas, no de mujeres reales con problemas cotidianos".Es lo que señala el Argumentario sobre la huelga general convocada para el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, al que ha tenido acceso Europa Press, y que califica la movilización como una huelgaLa cuestión se ha colado este miércoles también en la sesión de control del Parlamento al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, interpelado por la portavoz del BNG, Ana Pontón. La dirigente nacionalista, quien ha pedido el apoyo explícito a la huelga, también ha echado en cara a Feijóo que "no haya" y ha advertido de que la Administración autonómica acumula "docenas" de sentencias de trabajadoras del Consorcio Galega de Servizos da Igualdade e do Benestar por cuestiones de conciliación.Tras las respuestas recibidas, Pontón ha concluido quey ha acusado al mandatario autonómico de "acogerse al argumentario del neomachismo". Previamente, al acusar de "argumentario machista y carca", el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, había pedido a la diputada que retirase la expresión del debate porque entendió que había acusado directamente al PP."Respetamos cualquier derecho constitucional; huelga, paro, un acto cultural, o ya sea una concentración.", ha respondido Feijóo, quien ha recriminado al BNG que en otras épocas "callara y mirara para otro lado". Así, ha reprochado que diga que "las cosas están peor" y ha sentenciado que "las únicas cosas que están peor en este momento son su grupo parlamentario".Entre tanto, este miércoles, el portavoz del PP en la Diputación de Ourense, Plácido Álvarez, ha rechazado que la postura de los conservadores ourensanos vaya en contra de la línea oficial del partido. "Nosotros no lo valoramos así.", ha dicho.En declaraciones a Europa Press, Álvarez ha explicado que si la declaración institucional la hubiera redactado el PP. Sin embargo, considera que el texto final ha salido adelante porque "todos" los partidos con presencia en la Diputación han realizado concesiones.En el caso concreto del PP, ha señalado que la formación no ha exigido la, como puede ser la huelga" porque, "si los partidos están de acuerdo en lo esencial, el resto tiene que apartarse" en beneficio de los ciudadanos.Sin embargo, ha defendido que, para el PP, el paro convocado para el 8 de, sin necesidad de paralizar la vida pública y a las empresas a lo largo de toda una jornada. En esta línea, ha apuntado que la decisión final quedará a instancias de los trabajadores del ente provincial y que cada "uno valorará a su manera cómo realizar el paro".Por último, Álvarez ha pedido que el debate sobre las reclamaciones de las mujeres no se centre en la convocatoria de huelga convocada con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, sino que "se siga hablando de este tema".