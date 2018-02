Pacto autonómico

"La situación no es de color de rosa"

, según el informe Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid. Agena 2030 que realizó Unicef en colaboración con la fundación Tomillo y que presentó este miércoles para proponer un, empezando por las familias más vulnerables, según informó Europa Press.Este primer informe de Unicef Comité Madrid sobre la situación de la infancia en la región realiza un análisis de la situación de los niños y niñas que viven en Madrid en materia de pobreza, desigualdad, educación, protección y cooperación al desarrollo. La metodología empleada utiliza los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, no sólo para analizar la situación actual de los niños de Madrid, sino para proponerEl informe fue presentado por el presidente de Unicef Comité de Madrid, Manuel López de Miguel; el coordinador de Unicef Madrid, Ignacio Martínez; y el director de Unicef Comité Español, Javier Martos. Al acto también han acudido diputados de la Asamblea de Madrid, de Podemos, Isabel Serra; de Ciudadanos, Alberto Reyero y la socialista Carla Antonelli.Según explicó el coordinador de Unicef Madrid, el informe analiza el(Arope) en el que vive el(343.948). En lo que respecta al indicador de desigualdad, la Comunidad de Madrid registra un 10,2, lo que significa queEste indicador "sitúa a la región a la cabeza de la desigualdad infantil en España", ya que tan sólo está equiparada con la comunidad canaria, y dos puntos por encima de la media nacional.En el ámbito educativo, en Madrid,, detrás del País Vasco. Con respecto a la tasa de abandono escolar, Madrid se encuentra 5 puntos por debajo de la media nacional, con un 14,6%. En el ámbito de protección, de los más de 4.000 niños en acogimiento en Madrid, cerca del, mientras que"Los datos hablan por sí solos. Es fundamental unpara blindar los derechos de niños y jóvenes en la Comunidad de Madrid, especialmente de los más vulnerables a quienes el riesgo de pobreza y exclusión dificulta sobremanera la posibilidad de una vida digna", sostuvo el presidente de Unicef Madrid.Asimismo, el Pacto que proponen para mejorar la situación de la infancia en la Comunidad debe recoger la, a través de la adopción de medidas específicas como la creación de una prestación por hijo a cargo de 1.200 euros al año, empezando por las familias más vulnerables.Además, recomendaron garantizar un, a través de un acuerdo social "amplio" que dé estabilidad al sistema educativo y permita aumentar la inversión pública en educación hasta recuperar en 2020 la inversión media por alumno en la educación pública del año 2009, y alcanzar en 2030 la inversión del 7% del PIB autonómico.También vieron necesario, a través de la promoción del acogimiento familiar, el fortalecimiento del enfoque preventivo y la dotación de recursos adecuados y suficientes para garantizar que los niños reciben la atención que necesitan, cuando tienen necesidades especiales.Por último, señalaron que sería recomendable, que incremente la inversión de fondos de Ayuda Oficial Directa (AOD) de manera sostenida y previsible, hasta alcanzar el 0,25% del presupuesto autonómico en 2020 y el 0,7% en 2030.y esperamos que este informe sirva de impulso para conseguirlo. Nos vamos a poner a trabajar a partir de mañana con ellos –diputados de la Asamblea de Madrid– cuando quieran", indicó el coordinador de Unicef de Madrid.En esta línea, Martos instó a los diputados asistentes a hacer política entendiendo la política "como la transformación". "y este tipo de informes nos interpela a todos y en otras facetas esenciales para una mejora de las condiciones de vida de todos, no sólo de los niños", aseveró el presidente de Unicef.En declaraciones a Europa Press, la diputada socialistaindicó que el informe es "muy interesante" y lamentó que no haya acudido a la presentación del mismo "ningún representante de la Comunidad de Madrid", para que hubieran visto que la situación "no es tan de color de rosa".El parlamentario de Ciudadanosseñaló que este informe es "muy detallado" sobre la situación de la Comunidad, y les sirve como "una herramienta muy interesante para poder trabajar" en distintas líneas que les pueden orientar.Por último, la diputada de Podemosremarcó que el informe "plantea una serie de objetivos necesarios en una de las comunidades con mas riesgos de pobreza, Madrid, que, a su parecer, "no tiene recursos para salir adelante de esta situación".