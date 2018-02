Dimite el número dos de Unicef por "conducta inapropiada" con las mujeres

, hasta ahora subdirector del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), anunció este jueves su renuncia con el fin de no dañar la reputación de esta agencia y de la ONG Save the Children, de la que fue director, tras verse, según informó Europa Press.Este miércoles,Reino Unido pidióque tuvo Forsyth con tres trabajadoras de la organización, al tiempo que anunció la puesta en marcha de una revisión de sus procedimientos para examinar las medidas de protección de todo su personal ante este tipo de situaciones."Quiero dejar claro que no dimito de Unicef por los errores que cometí en Save the Children", explicó Forsyth, subrayando que estos ya fueron atendidos con el "proceso adecuado hace muchos años". Según dijo, entoncesy aprovechó para pedirlas de nuevo.y nuestra causa más amplia", esgrimió, asegurando que no puede permitirse que esto ocurra a dos organizaciones a las que quiere, ya que está convencido de que la cobertura en torno a este asunto "también intentará hacer daño a nuestra causa y la de la ayuda"."He dado 30 años de mi vida a", sostuvo Forsyth, que dijoo sentir un gran pesar por tener que abandonar Unicef dos años después de haber sido nombrado su subdirector. "Les deseo a mis amigos y colegas de Unicef y la ONU lo mejor", añadió.Según indicó Save the Children, entre 2011 y 2015, hubo "preocupación" por declaraciones y comportamientos "inadecuados" de su entonces director. Tras la investigación pertinente, Forsyth, dándose por cerrado el tema.Posteriormente, según Save the Children, surgieron "preocupaciones" por el hecho de que los casos se hubieran dado por cerrados y se llegó a la conclusión de que "". Esa revisión determinó que no se habían seguido "en todos los aspectos" los protocolos de Recursos Humanos", indicó la ONG.