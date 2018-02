El Congreso apoya, pese al rechazo del PP y Cs, dejar de llamarse 'de los diputados' para evitar un lenguaje sexista

Paridad en el Congreso

La Comisión de Igualdad del Congreso ha apoyado este jueves, a pesar del voto en contra de PP y Ciudadanos, una iniciativa de Compromís en la que se promueve un cambio de denominación del Congreso de los Diputados por, con el objetivo de lograr un lenguaje más inclusivo en la Cámara, informa Europa Press.La propuesta fue debatida hace dos meses pero, precisamente, pararon su votación en el último momento al considerar que la comisión se estaba excediendo de sus competencias. Ambas formaciones trasladaron esta situación a la Mesa del Congreso que, finalmente ha dado luz verde a la votación.La defensora de esta propuesta, la portavoz de Igualdad de la formación valenciana, Marta Sorlí, señaló durante el debate, que tuvo lugar en diciembre, que este cambio no sería una novedad, ya que es así cómo se conoce al Senado o a los ayuntamientos queSorlí también reconoció en su intervención que esta modificación supone una, ya que el término Congreso "es más corto y más cómodo", mientras que la actual denominación es, en su opinión, "reiterativa y cargante".La diputada llegó hace dos meses a unpara incluir en su texto varias propuestas, por la que se solicitaba la formación del personal funcionarial del Congreso, así como de los servicios de traducción y jurídicos. Además se puso plazo, todo 2018, para aplicar el uso de lenguaje inclusivo y no discriminatorio en el trabajo parlamentario. Ambas medidas también han contado con mayoría de apoyo ahora.En la misma situación se encontraba una iniciativa socialista por la que se instaba a la propia Cámara Baja aentre hombres y mujeres en la elección, tanto de los miembros de la Mesa como del resto de sus órganos, y que ahora también ha sido votada y apoyada por la mayoría. En concreto, por todos los grupos a excepción de PP y Ciudadanos, que se han abstenido.En la iniciativa, los socialistas proponen que la representación de un género en estos órganos de la Cámara no seany, por tanto, el otro quede relegado a una cifra inferior al 40 por ciento.